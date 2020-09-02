ذياب بن محمد بن زايد: نسعى لوضع أسس متينة لتطوير منظومة حماية الطفل

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، رئيس هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة أن أبوظبي تسعى لوضع أسس متينة وراسخة لتطوير منظومة حماية وتنمية الطفل.

وتوفير أرقى سبل الاهتمام والرعاية له، وتعزيز خبرات المواطنين في هذه المجال، للنهوض بدورهم في دفع عجلة تنمية قطاع الطفولة المبكرة، باعتباره أحد أهم القطاعات الحيوية التي ترتكز عليها التنمية في مختلف القطاعات الأخرى، وتعزيز الشراكة والتعاون بين المؤسسات الوطنية المعنية بقطاع الدعم المجتمعي من جهة، وأفراد المجتمع من جهة أخرى، لاستثمار الموارد والجهود، وترسيخها لدعم مسيرة نمو وازدهار الإمارة، وجعلها من بين أفضل المدن على مستوى العالم في توفير بيئة داعمة ومحفزة لتطور ونمو الطفل.

جاء ذلك بمناسبة تدشين هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، أمس الأول، وبمتابعة سموه، الدفعة الأولى من البرنامج التدريبي لاختصاصيي حماية الطفل في أبوظبي، الذي تنظمه الهيئة، بشراكة مع جامعة جورجتاون الأمريكية، إحدى أبرز المؤسسات العالمية في مجال علوم ودراسات تنمية الطفولة المبكرة، بهدف إعداد وتأهيل 100 مواطن من العاملين في قطاعات الدعم المجتمعي بإمارة أبوظبي، وتطوير خبراتهم في مجالات حماية الطفل، واعتمادهم كاختصاصيين، ومنحهم صفة الضبطية القضائية، بالتعاون مع دائرة القضاء بأبوظبي.

وصولاً لتطوير نظام موحد لحماية الطفل في أبوظبي، يوفر استراتيجيات متكاملة لمنع الإساءة والإهمال، ورفع كفاءة الإبلاغ عن الحالات، والتعامل معها بفعالية، وإرساء بيئة داعمة لنماء وازدهار الأطفال. وانعقدت الجلسة الافتتاحية للبرنامج عن بعد، باستخدام تقنية الاتصال المرئي، بحضور سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان عضو مجلس الأمناء، رئيسة اللجنة العليا في الهيئة.

ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، إلى جانب معالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع، وسناء محمد سهيل رئيس فريق التأسيس لهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، وعدد من قيادات قطاع الدعم المجتمعي في أبوظبي، إضافة إلى ممثلين عن أكاديمية أبوظبي القضائية، والمرشحين المشاركين بالبرنامج.

أسس متينة

وأكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد أن البرنامج التدريبي الذي دشنته الهيئة، بالشراكة مع وزارة تنمية المجتمع، ودائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، وبالتعاون مع جامعة جورجتاون المتخصصة في مجال حماية الطفل، سيتيح للمتدربين فهماً معمقاً للقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016، بشأن حقوق الطفل «وديمة»، واللائحة التنفيذية الخاصة به، وأفضل الممارسات والأنظمة العالمية في هذا المجال.

والتي تتسق مع تشريعات وأنظمة الإمارات، وتتواءم مع منظومة القيم المجتمعية فيها، بهدف توطين أفضل الخبرات والممارسات المتصلة بمجال حماية الطفل، وتأهيل نخبة من أبناء وبنات الوطن، لريادة هذا القطاع المهم.

متطلبات

وأكدت معالي حصة بوحميد، أن البرنامج، يأتي تنفيذاً لمتطلبات القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016، في شأن حقوق الطفل «وديمة»، كمرحلة أولى لتمكين 25 متدرباً من مجموع 100 اختصاصي، يستهدفهم البرنامج التدريبي، ممن تنطبق عليهم الشروط الواردة بالمادة (9) من قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2018، بشأن اللائحة التنفيذية لقانون «وديمة».

مشيرة معاليها إلى أن البرنامج يؤهل الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين لممارسة مهامهم كاختصاصيي حماية الطفل، بما يقع عليه بالمخالفة لأحكام القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له، سواء من حيث التدخل الوقائي في الحالات التي يتبين فيها تعرض صحة أو سلامة الطفل للخطر، وكذا التدخل العلاجي في حالات الاعتداء، أو الاستغلال، أو الإهمال.

ومن جهة أخرى، أكد المستشار يوسف العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، رئيس مجلس إدارة أكاديمية أبوظبي القضائية، أن تدشين البرنامج التدريبي لاختصاصيي حماية الطفل في أبوظبي، يدعم الجهود الرامية إلى ترسيخ منظومة متكاملة لحفظ حقوق الأطفال وحمايتهم من التعرض لأي من صور الإهمال أو الإساءة أو الاستغلال.

جهود

أشاد معالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع، بالجهود الكبيرة التي تبذلها هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، عبر البرنامج التدريبي لاختصاصيي حماية الطفل في إمارة أبوظبي، والذي يتماشى مع خطة القطاع الاجتماعي، والتي تهدف إلى توفير بيئة مستقرة وحاضنة، تلبي احتياجات كافة أفراد الأسرة، وبالأخص الأطفال، بدءاً من مراحل الطفولة المبكرة، ما يسهم في توفير حياة كريمة لجميع أفراد المجتمع من مختلف الأعمار، كما يسعى القطاع الاجتماعي إلى تفعيل المنظومة المتكاملة لحماية الطفل من كل أنواع الإساءة والإهمال، بالتعاون مع الشركاء من مختلف القطاعات في الإمارة.

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