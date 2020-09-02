عبدالله المري: شرطة دبي تعمل على توفير بيئة صحية آمنة للجميع

المصدر: دبي - البيان

أشاد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بتطور مراكز الشرطة في المجالات كافة واستمرارها بالعمل بكفاءة وفعالية عالية، لتعزيز الأمن والأمان، مشيداً بجهود مجلس مديري مراكز الشرطة الذي يعمل على مدار الساعة، في ظل الظروف الاستثنائية لجائحة فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أن تعزيز سلامة المجتمع يأتي في مقدمة أولويات القيادة العليا من أجل توفير بيئة صحية آمنة للجميع.

اجتماع

جاء ذلك خلال اجتماع معاليه بمجلس مديري مراكز الشرطة الذي عقد في مجلس المزهر المجتمعي، بحضور العميد يوسف عبدالله العديدي، مدير مركز شرطة القصيص رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، وأعضاء المجلس وعدد من الضباط.

دور

ونوه معالي الفريق عبدالله خليفة المري إلى الدور الذي يقوم به مجلس مديري مراكز الشرطة في تعزيز التواصل وتطوير إجراءات العمل، والتنسيق مع الشركاء فيما يتعلق بالعمل الأمني والخدمي، والسعي لطرح الأفكار الإبداعية التي تعمل على الارتقاء بمنظومة العمل.

نتائج

تم خلال اجتماع مجلس مديري مراكز الشرطة الاطلاع على سير العمل في مجلس مديري مراكز الشرطة خلال الفترة الماضية، ومناقشة عدد من المشروعات المستقبلية للمراكز، بالإضافة إلى استعراض نتائج زمن استجابة الدوريات للحالات الطارئة التي حققتها مراكز الشرطة.

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