«تنفيذي الشارقة» يطلع على نتائج المبادرات الحكومية خلال «كورونا»

المصدر: الشارقة - البيان

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد صباح أمس في مكتب صاحب السمو الحاكم.

واطلع المجلس على التقرير المقدم من مكتب صاحب السمو الحاكم، حول نتائج المبادرات الحكومية التي تبنتها إمارة الشارقة خلال جائحة كورونا، واستعرض الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي، رئيس مكتب صاحب السمو الحاكم تفاصيل التقرير وما يضمه من مؤشرات حول المبادرات الحكومية في مختلف الدوائر المحلية والخاصة وقطاعات الأعمال في الإمارة.

قرارات

تم خلال الجلسة بحث عدد من القضايا والموضوعات المطروحة على جدول أعمال الجلسة، واعتمد المجلس جملة من القرارات التي من شأنها تطوير منظومة العمل في الدوائر والهيئات المحلية وبما يحقق رؤية الإمارة.

وأقر المجلس تعديل الهيكل التنظيمي العام لأكاديمية العلوم الشرطية في الشارقة، وأشار الدكتور طارق سلطان بن خادم، رئيس هيئة لجنة الهياكل التنظيمية في الشارقة، إلى أن التعديل شمل استحداث عدد من الوحدات التنظيمية وتعديل بعضها بما يتوافق مع رؤية ورسالة الأكاديمية.

وأصدر المجلس قرار رقم 27 لسنة 2020 بشأن لائحة المشتريات والمزايدات لهيئة مطار الشارقة الدولي.

كما تناولت الجلسة بحث عدد من المواضيع المتعلقة بالشأن العام للإمارة والمقترحات الكفيلة بتطويرها وتعزيزها، واتخذ المجلس بشأنها القرارات المناسبة.

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