%59 من العاملين في «موارد أبوظبي» مواطنات

المصدر: (أبوظبي – موفق محمد)

أعلنت هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي أن المبادرات التي نفذتها الهيئة لرفع نسب المواطنات العاملات في الهيئة منذ عام 2006 إلى العام الجاري، ساهمت في رفع نسبتهن إلى 59% من إجمالي عدد الوظائف بالهيئة.

وأوضحت الهيئة عبر فيديو تعريفي نشرته أمس عبر نافذتها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن إجمالي عدد المواطنات ارتفع من 4 موظفات في عام 2006 إلى 144 موظفة مواطنة خلال العام الجاري، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن إحصائيات توظيف المواطنات في الهيئة تظهر أن عام 2009 هو أكثر الأعوام توظيفاً بواقع 44 موظفة مواطنة.

ومن جهتها، قالت علياء عبدالله المزروعي، المدير العام لهيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي: من منطلق تمكين المرأة الإماراتية وتعزيز دورها في مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة، وضعت هيئة الموارد البشرية المستجدات المحلية والعالمية في مجال شؤون المرأة ضمن اعتباراتها عند تطوير واقتراح السياسات والتشريعات والاستراتيجيات اللازمة لإدارة شؤون الموارد البشرية والتوطين في الإمارة.

وتحرص على مراعاة تطبيق الخطط والمنهجيات الداعمة لنمو المرأة العاملة وتوفير أدوات تمكينها وتحقيق استقرارها الوظيفي والاجتماعي المتوازن تحقيقاً لتلك التطلعات ودعماً لعمليات التنمية المستدامة.

وقالت : بهدف استمرار الرحلة التعليمية وفاعليتها في ظل جائحة كوفيد 19، فقد قامت الهيئة بإصدار التعاميم الداعمة للمرأة العاملة حيث يكون لرئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه منح الأولوية للعمل عن بعد بشكل دائم أو جزئي للموظفات ممن لديهن أبناء في المدارس أو الحضانات من بداية العام الدراسي 2020 /‏‏2021 وحتى إشعار آخر.

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