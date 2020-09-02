79 % إنجاز محطة تحلية مياه البحر بـ«مجمع جبل علي»

المصدر: دبي - البيان

تفقد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، تقدم سير العمل في مشروع محطة تحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي.

والتي تصل قدرتها الإنتاجية الإجمالية إلى 40 مليون جالون في اليوم، في مجمع محطات جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه الذي يعد إحدى الركائز الرئيسية لتزويد إمارة دبي بخدمات كهرباء ومياه ذات اعتمادية وكفاءة وجودة عالية.

ووصلت نسبة إنجاز المشروع 79% ويشهد حالياً تقدماً في التشطيبات النهائية للمباني الرئيسية والانتهاء من أغلب الأعمال البحرية، كما تم البدء في أعمال التدشين لاسيما بعد نجاح تشغيل أول محولات الطاقة الرئيسية.

وكانت الهيئة قد أرست عقد تنفيذ مشروع محطة التحلية بقيمة قاربت 871 مليون درهم، في مجمع محطات جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه، على التحالف الذي يضم كلاً من شركة أكسيونا الإسبانية وشركة بالحصا بيسيكس كونستراكت.

رافق معالي الطاير في جولته المهندس خليل سبت نائب الرئيس – تخطيط الإنتاج، والمهندس منصور السويدي، نائب الرئيس - المشاريع والهندسة، والمهندس مسعود الكمالي – مدير أول المشاريع، والمهندس محمد المرزوقي – مدير المشروع وممثلين عن مقاول المشروع والاستشاري.

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