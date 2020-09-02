مجلة «الجندي» تسلط الضوء على معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل

المصدر: (أبوظبي - وام )

أصدرت مجلة «الجندي» العسكرية الشهرية التابعة لوزارة الدفاع عددها الشهري رقم 560 لشهر سبتمبر 2020، ووزعته عبر منصاتها الذكية لجميع المشتركين والمستفيدين بشكل إلكتروني وورقي يراعي الاشتراطات الصحية وعوامل السلامة، التي تنسجم مع قرارات دولة الإمارات العربية المتحدة وتعليمات مختلف الجهات المختصة في شأن مواجهة فيروس كورونا المستجد

. وتناول العدد الجديد لمجلة «الجندي» باللغتين العربية والإنجليزية بالبحث والتحليل عدداً من القضايا والموضوعات الحيوية التي تهم المتابع في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة العربية والعالم، بالإضافة إلى استعراضها لأهم الفعاليات والأخبار المتعلقة بوزارة الدفاع والقوات المسلحة الإماراتية. وجاءت كلمة «الجندي» تحت عنوان: «السلام يصنعه الشجعان».

حيث تطرقت إلى معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، والتي لاقت ترحيباً من عدد كبير من الدول إقليمياً ودولياً. وحرص العدد الجديد لشهر سبتمبر 2020 على رصد ومواكبة أبرز الأحداث السياسية والعسكرية والأمنية والتطورات العلمية والتكنولوجية التي وصلت إليها التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في المجال العسكري وجديد السلاح بمختلف دول العالم.وخصصت المجلة ملفها الرئيسي لشهر سبتمبر للحديث عن الطاقة النووية في الإمارات، وأفردت مساحات مهمة لدراسة وتحليل هذا المشروع العملاق.

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