إصدار دليل التقويم الهجري للعام 1442

المصدر: (دبي - البيان)

أصدرت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي متمثلة بإدارة البحوث دليل التقويم الهجري للعام 1442هـ، والذي يتم إصداره بداية كل عام هجري جديد، ليكون دليلاً شاملاً لكل ما يحقق النفع والفائدة للقارئ الكريم في حله وترحاله، وليكون مرجعاً لجميع التساؤلات المتعلقة بمواقيت الصلاة ومعلومات خاصة بالطوالع والبروج والمناسبات الدينية والعطلات الرسمية في الدولة.

وأكد الدكتور عمر محمد الخطيب، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإسلامية:«أن دليل التقويم الهجري يعمل على تحريره كوكبة من المتخصصين في الدائرة ويتضمن مواقيت الصلاة والمناسبات الدينية والعطلات الرسمية في الدولة حسب الأصول العلمية المعتبرة في الحساب عند العلماء، وكذلك الأمر في حساب أوائل التواريخ الهجرية والمناسبات الدينية، ومراعاة التغيرات الجديدة المؤثرة في مواقيت الصلاة.

وأضاف الخطيب:«زود هذا التقويم بجداول زمنية لأطوار القمر وأحداث الكسوف والخسوف وإمكانية رؤيتهما من مدينة دبي، وغيرها من المواضيع المهمة والمتنوعة التي يتطلع إليها جمهور القراء، ونسأل الله تعالى أن يكلل أعمالنا بالتوفيق والنجاح، راجين منه حسن القبول، وأن يجعل العام الجديد علينا وعلى المسلمين عام خير وبركة».

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