«بلوك تشين» جسر اتصال بين مزارعي الهند وقطاع صناعة الأغذية في الإمارات

المصدر: ترجمة - فاتن صبح

ذكر موقع «كوينتلغراف»، الذي يتخذ من مدينة نيويورك مقراً له، أن سوق «أغريوتا» الإلكتروني قد يمنح المزارعين في الهند إمكان الوصول إلى قطاع صناعة الغذاء في دولة الإمارات العربية المتحدة الذي يعادل مليارات الدولارات.

ويعد سوق «أغريوتا» الإلكتروني منصة جديدة توظف تكنولوجيا «بلوكتشين» لرأب الهوة بين المزارعين في الهند وقطاع صناعة المواد الغذائية في الدولة، وفقاً لتقرير صادر في أواخر أغسطس الماضي، كما تؤمّن «أغريوتا» الشفافية عبر تحديد سلسلة تزويد الغذاء من المزارع في الهند إلى شركات التصنيع الغذائي والتجار وبائعي الجملة في الإمارات.

وبحسب الموقع فإنه من المتوقع أن يكون لمسؤولي صناعة الأغذية في الإمارات قريباً سلسلة تزويد قائمة على «بلوك تشين» للحصول على المنتجات الزراعية من الهند مباشرةً.

وتتيح المنصة بشكل أساسي للمزارعين الهنود الاتصال مباشرةً مع شركات التصنيع الغذائي في الإمارات لتوفير حبوب الفطور والبذور والفواكه والخضار والتوابل والبهارات.

بيانات

وقامت الهند بتصدير ما يزيد على مليار دولار من المنتجات الغذائية إلى الإمارات في عام 2019، وفقاً لبيانات أوردتها هيئة تنمية صادرات المنتجات الزراعية والأغدية المصنعة.

وفي الإطار، علق بافان كابور، سفير الهند في الإمارات قائلاً: «تتمتع الإمارات بخطة شاملة جاهزة لضمان الأمن الغذائي ودعم تيسير تجارة الأعمال المتعلقة بالزراعة مع هدف أقصى يتمثل بوضع دولتنا في مصاف دول العالم الرائدة في مجال الأمن الغذائي المدفوع بالابتكار».

وسيقوم سوق «أغريوتا»، الذي طورته شركة «كروب داتا» للتكنولوجيا في الهند، مدعوماً من مركز دبي للسلع المتعددة بتوفير معاملات آمنة من خلال هيكلية مضمونة بالقانون متعددة الأطراف وقد أسس مركز دبي للسلع المتعددة عام 2002 من قبل حكومة دبي لتأمين البنى التحتية المالية وتحفيز الفائدة في مجال تجارة السلع العالمية.

ويعمل عدد من شركات «بلوك تشين» مع القطاع الزراعي لزيادة الفعالية ومساعدة المزارعين على تحقيق عائدات أفضل.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز