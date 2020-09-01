مختبرات حماية البيئة في رأس الخيمة تحصل على أيزو 9001

المصدر: رأس الخيمة – البيان

حصلت مختبرات هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة، على شهادة أيزو 9001:2015 حيث يشمل مجال هذه الشهادة جميع المهام التي يقوم بها المختبر مثل دراسة حالة البيئة وتحليل عينات الماء والتربة والنبات والأسماك وغيرها وإعداد البحوث القابلة للنشر في مجلات علمية محكمة.

وأوضح الدكتور سيف محمد الغيص المدير العام لهيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة، أن إنشاء مختبرات مرجعية للبيئة بالإمارة أحد أهم اختصاصات الهيئة والذي نص عليه قانون رقم 2 لعام 2007 بشأن إنشاء الهيئة، وتوفير الكادر الفني والمعدات اللازمة لتشغيلها ومن ثم فإن حصول مختبرات الهيئة على شهادة أيزو إنما يعكس مدى التزام المختبر تحقيق رؤية الهيئة في حماية البيئة واستدامة مواردها والتزامه تقديم تحليلات عالية الجودة وفي الوقت المناسب لجميع العينات والوفاء بمتطلبات وتوقعات المتعاملين أو بما يتجاوز توقعاتهم.

وأشار إلى أن هذه الشهادة تؤكد نجاح المختبرات في تصميم نظام إدارة جودة لضمان المحافظة على تحقيق مستوى مرتفع من جودة خدماتها والابتكار والتميز في إعداد بحوث قابلة للنشر في مجلات علمية محكمة ودراسة حالة البيئة من خلال إدارة وتوثيق نظام للعمليات والتحقق في جميع مراحل إجراءات العمل، كما أن مختبرات الهيئة في تعاون وثيق مع المختبرات والمراكز البحثية والجامعات والمجلات العلمية الدولية المحكمة والجهات الحكومية المحلية والاتحادية الأخرى والشركاء ذوي العلاقة بمجال عمل المختبر.

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