مباشر .. إحاطة إعلامية لحكومة الإمارات حول مستجدات كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

انطلقت في تمام الساعة 6.30 مساء اليوم الإحاطة الإعلامية الدورية لحكومة الإمارات، والتي يتحدث فيها معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم، والدكتور عمر الحمادي، المتحدث الرسمي للإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات.

وقال معالي حسين الحمادي، "استأنف مليون ومئتين وسبعين ألف من أبنائنا الطلبة العام الدراسي الدراسة في مراحل التعليم المختلفة، وبواقع 130 ألف طالب في التعليم الجامعي، ومليون ومئة وأربعين ألف طالب في التعليم العام".

وأضاف معاليه، " تم تطوير حزمة من الإجراءات الوقائية المتكاملة التي يتم اتباعها داخل وخارج المؤسسات التعليمية لحماية الطلاب، بدءاً من المنزل، ومروراً بتواجدهم في الحافلات، وصولاً إلى المدرسة وحتى عودتهم آمنين إلى منازلهم".

وتابع معالي حسين الحمادي: "تطبيق نظام التعليم الهجين الذي يمزج بين التعلم الواقعي والتعلم عن بعد، وسيكون دوام الطلبة مرحلياً بحيث تقتصر نسبة الدوام حالياً على 25% من الراغبين في التعليم الواقعي ترتفع بعد اسبوعين إلى 50% ومن ثم 75% وصولاً إلى 100% من التعليم الواقعي للراغبين من الطلاب".

وأعلن الدكتور عمر الحمادي المتحدث الرسمي للإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات، عن إجراء 82,772 فحص جديد، والكشف عن 574 حالة إصابة جديدة بمرض #كوفيد19، وبذلك يصل إجمالي الإصابات المسجلة في الدولة إلى 70,805 حالة.

كم تم الإعلان عن تسجيل 560 حالة شفاء جديدة من مرض كوفيد19، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء في الدولة إلى 61,491حالة.

وكشف الدكتور الحمادي، عن عدم تسجيل أي حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية، فيما لا يزال 8930 مريضاً يتلقون العلاج بحسب البروتوكولات الصحية المتبعة.

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