32 ألف دعوى نظرتها محاكم أبوظبي خلال العام الجاري

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

أشارت أحدث إحصائية حول معدل الفصل للعام الجاري 2020 في القضايا المعروضة على مختلف درجات التقاضي الابتدائية والاستئناف والنقض والتنفيذ التابعة لدائرة القضاء أبوظبي إلى تقييد 32 ألفاً و644 دعوى.

ووفقاً للإحصائيات وصل إجمالي عدد الدعاوى المنجزة إلى 28 ألفاً و121 دعوى، فيما سجلت دعوى التنفيذ النسبة الأعلى من إجمالي عدد الدعاوى المقيدة، بنسبة وصلت إلى 46%، تلتها الدعاوى المقيدة لدى المحاكم الابتدائية بواقع 34%.

وبلغت نسبة الدعاوى المقيدة لدى المحاكم الاستئنافية 15% من إجمالي الدعاوى المقيدة، فيما سجلت محكم النقض ما نسبة 5% من مجمل الدعاوى المقيدة.

وجاءت محاكم مدينة أبوظبي في المرتبة الأولى من حيث عدد الدعاوى المقيدة والمنجزة، تلتها منطقة العين ومن ثم منطقة الظفرة.

وبينت الإحصائيات أن اللجان الإيجارية سجلت خلال العام الجاري، نسب فصول مرتفعة بلغت 100% في جميع الدوائر التابعة لها في أبوظبي والعين والظفرة.

وتعكس النتائج والمؤشرات الإحصائية لدائرة القضاء في ظل ما يشهده العالم من جراء انتشار جائحة كورونا المستجد واعتماد أنظمة العمل عن بعد، تعكس حرص الدائرة على مواصلة دورها الحيوي استمراراً للخدمات القضائية التي تقدمها الدوائر القضائية، وذلك ضمن مبادرات التحول الرقمي التي توليها دائرة القضاء جل الاهتمام. كما تأتي تعزيزاً لمنظومتها القضائية عبر المبادرات الرقمية، وتأكيداً لجهوزية منظومتها التقنية العالية التي تضمن استدامة الأعمال، وبما ينعكس على كفاءة وفعالية نظام التقاضي، وتحقيق سرعة الإنجاز وسهولة الوصول الشامل للخدمات.

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