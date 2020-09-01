توظيف 100 مستفيد من «أبوظبي للدعم الاجتماعي»

المصدر: أبوظبي - وام

نجحت هيئتا أبوظبي للدعم الاجتماعي والموارد البشرية في توظيف 100 مستفيد من برنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي في العديد من القطاعات الحكومية والخاصة، وذلك ضمن الجهود المشتركة بين الهيئتين لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، والتي تُشكل أولوية قصوى للقيادة الرشيدة والحكومة.

وتمثل النتائج الإيجابية باكورة الجهود المشتركة ومذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئتين في شهر فبراير 2020، حيث عملت هيئة الموارد البشرية على توفير فرص عمل لمستفيدي هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي القادرين على العمل، وساهمت في تنسيق فرص وعروض العمل والبرامج مع عدد من الجهات المعنية لتوفير وظائف لفئات معينة من المستفيدين، كما عملت على وضع أولوية لتوظيف مستفيدي البرنامج ممن تنطبق عليهم الشروط والمعايير المحددة.

تمكين

وتسعى الهيئتان إلى تمكين الأفراد القادرين على العمل من الأسر المستفيدة من برنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي، حيث توفر هيئة الموارد البشرية الدعم اللازم لشتى شرائح المجتمع من المواطنين، وتقديم الدعم لهيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي عبر تبادل البيانات الخاصة بالمستفيدين بما يخدم الطرفين من خلال الربط الإلكتروني والتوجيه والمساعدة في تحديد الشواغر الوظيفية المتاحة في المنصة الإلكترونية لخدمات حكومة أبوظبي «تم».

خطوة

وقال عبدالله حميد العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي بالإنابة: «نثمن دور هيئة الموارد البشرية في تحقيق هذه النتائج الإيجابية التي تُشكل خطوة البداية لمزيد من التعاون المستمر والبنّاء، لما فيه مصلحة الأسر المواطنة ذات الدخل المحدود، والمستفيدين من برنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي، والذي تعمل الهيئة من خلاله إلى دعم الأسر المواطنة ذات الدخل المحدود، وتمكين أفراد الأسر المستفيدة وتحقيق استقرارهم الاجتماعي واستقلالهم المالي».

رؤى

ومن جانبها قالت علياء عبدالله المزروعي، المدير العام لهيئة الموارد البشرية: «إن التعاون بين الجهتين يعكس رؤى واهتمام القيادة الرشيدة لدعم التنمية الاجتماعية في الإمارة والارتقاء بالعنصر البشري المواطن، وتقديم كل سبل الدعم وتسخير الإمكانات والموارد اللازمة لتحقيق الاستقرار والرفاه له والنهوض به، ليساهم في مسيرة البناء الاجتماعي والتنمية المستدامة، إضافة إلى أن هذا التعاون يأتي لوضع الأطر اللازمة وتبادل البيانات الحيوية لتمكين المستفيدين ضمن برنامج الدعم الاجتماعي للحصول على البرامج المشتركة التي تساهم في تطوير مهاراتهم وانخراطهم في سوق العمل بجانب إتاحة المنصات الإلكترونية والخدمات للمستفيدين ممن تنطبق عليهم الشروط للتسجيل والاستفادة من فرص التدريب والتطوير والترشح على الوظائف المتاحة في القطاعات الاقتصادية المختلفة في إمارة أبوظبي».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز