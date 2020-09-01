توعية موظفي شرطة دبي بثقافة السفر في ظل «كورونا»

المصدر: دبي - البيان

نظمت إدارة شؤون السفر والعلاج بالإدارة العامة للشؤون الإدارية بشرطة دبي، ورشة عمل عن بُعد بعنوان «السفر بأمان» بهدف توعية موظفي شرطة دبي بثقافة السفر في ظل جائحة فيروس كورونا، من خلال تزويدهم المعلومات الخاصة بالإجراءات الاحترازية التي يجب أن يتم اتباعها ومراعاتها في كافة الخطوات المتعلقة بالسفر.

وقدم الورشة المقدم الدكتور محمد الجناحي، مدير إدارة شؤون السفر والعلاج، بمشاركة من راشد المكتوم، مدير إدارة دعم المبيعات في شركة طيران الإمارات، وصلاح منصور، مدير تطوير الأعمال للنظام الحكومي في شركة دناتا للسفريات والسياحة، وموظفي شرطة دبي من كافة الإدارات العامة ومراكز الشرطة.

وتضمنت الورشة العديد من المحاور ومنها «التدابير الاحترازية التي يجب اتباعها قبل السفر في المطارات، وكذلك داخل الطائرة، وذلك أثناء المغادرة من الدولة أو القدوم إليها، ومدى أهمية التباعد، وكافة الأمور المتعلقة بحجوز السفر والوجهات والفنادق وشركات الطيران، وكذلك الخدمات التي تقدمها إدارة شؤون السفر والعلاج في هذه المرحلة، كما أتاحت الورشة للمشاركين المجال للاستفسارات والملاحظات».

وأكد المقدم الجناحي «أن الورشة تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي، وبمتابعة واهتمام مباشر من العميد أحمد رفيع، مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية، لتزويد منتسبي شرطة دبي أحدث المعلومات الصحيحة والدقيقة من المصادر الرسمية، وإشراكهم مع المعنيين في شركات الطيران وحجوز السفر للرد على استفساراتهم».

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