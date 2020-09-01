محمد بن راشد يعتمد قرارا بإعفاء بعض المعدات الطبية المتعلقة بمكافحة كوفيد-19 من الضريبة

المصدر: البيان الإلكتروني

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، قرارا بإعفاء بعض المعدات الطبية المتعلقة بمكافحة كوفيد - 19 من الضريبة، كما اعتمد سموه أيضا إطار تنظيمي وتشريعي متكامل حول المساعدة الطبية للإنجاب، مؤكدا سموه أن القطاع الطبي يتطور باستمرار ويواكب مسيرة الإمارات التنموية. جاء ذلك خلال ترأس سموه اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء.

#محمد_بن_راشد : مع بداية عام دراسي جديد في بلادنا ... ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء .. تابعنا في بدايته سير العملية التعليمية في الدولة .. وتواصلنا مع مجموعة من المدارس والطلاب والمعلمين في الميدان للاطمئنان عليهم ..@HHShkMohd pic.twitter.com/YiYVFc1y6N — صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 1, 2020

وقال سموه في تغريدة له عبر حسابه بتويتر، "مع بداية عام دراسي جديد في بلادنا ... ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء .. تابعنا في بدايته سير العملية التعليمية في الدولة.. وتواصلنا مع مجموعة من المدارس والطلاب والمعلمين في الميدان للاطمئنان عليهم ..

وأضاف سموه، "وفي الإطار الصحي اعتمدنا اليوم قراراً بإعفاء بعض المعدات الطبية المتعلقة بمكافحة كوفيد-19من الضريبة، واعتمدنا أيضا إطار تنظيمي وتشريعي متكامل حول المساعدة الطبية على الإنجاب.. قطاعنا الطبي يتطور.. ويواكب مسيرتنا التنموية ليكون ضمن الأفضل.

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