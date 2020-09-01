نتنياهو: معاهدة السلام مع الإمارات مهمة وتاريخية ‏

المصدر: تل أبيب - وكالات

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، مجدداً، أن معاهدة السلام مع الإمارات «مهمة وتاريخية».

ولفت نتنياهو إلى أن زيارة الوفد الأمريكي الإسرائيلي إلى الإمارات تاريخية. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن: «السلام سيجعلنا نجري استثمارات مع الشرق الأوسط، وسيقرب بين الشعبين الإماراتي والإسرائيلي».

وأشار إلى أن إسرائيل تبحث مع الإمارات سبل التعاون في مجال مكافحة فيروس «كورونا». وأعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي في وقت سابق من يوم أمس، عن سعادته بهبوط أول رحلة جوية إسرائيلية، في العاصمة الإماراتية، أبوظبي، مشيراً إلى أنها تفتح الباب أمام السلام. وفور هبوط الرحلة في أبوظبي، اتصل نتانياهو، بربان الطائرة الإسرائيلية، وقال للبعثة: «أشاهدكم الآن، وأنفعل كثيراً لمشاهدة طائرة إسرائيلية في أبوظبي».

من جهته، وصف الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، أمس، وصول طائرة بوينغ 737، التابعة لشركة «العال» الإسرائيلية، رمز «LY971»، وهو مفتاح الاتصال الدولي للإمارات، وعلى متنها وفد أمريكي إسرائيلي، إلى أبوظبي، بأنها لحظة تاريخية للسلام.

وقال الرئيس الإسرائيلي في تغريدة على تويتر: «لحظة تاريخية ومؤثرة في أبوظبي اليوم، لحظة سلام. دعونا نأمل أن تبدأ هذه الزيارة فصلاً جديداً من السلام بين الأمم والشعوب، وأن تؤدي إلى إنجازات مماثلة في القريب العاجل».

وحملت طائرة بوينغ 737، التابعة لشركة «العال» الإسرائيلية، رمز «LY971»، وهو مفتاح الاتصال الدولي للإمارات، وعلى متنها وفد أمريكي إسرائيلي مشترك، يترأسه كبير مستشاري البيت الأبيض، جاريد كوشنير.

صناعة التاريخ

أشادت سفارة الولايات المتحدة في أبوظبي، أمس، بالزيارة التي يجريها وفد إسرائيلي أمريكي إلى العاصمة الإماراتية، من أجل بحث التعاون، واصفة إياها بـ «صناعة التاريخ».

وجاءت إشادة السفارة الأمريكية في تغريدة على موقع «تويتر»، إلى جانب صورة مباحثات لمعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ، مع الوفد الأمريكي والإسرائيلي.

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