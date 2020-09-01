وزير الإعلام البحريني يشيد باتفاقية التعاون بين جمعيتي الصحفيين بالإمارات والبحرين

المصدر: المنامة - وام

أشاد علي بن محمد الرميحي، وزير الإعلام بمملكة البحرين، باتفاقية التعاون التي وقعتها جمعيتا الصحفيين في دولة الإمارات ومملكة البحرين، في المجالات الصحفية والإعلامية والتي تتضمن تنظيم عدد من الزيارات المتبادلة للصحفيين والإعلاميين وتنفيذ عدد من البرامج التدريبية وورش العمل والندوات والدورات والمؤتمرات المشتركة.

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن الرميحي قوله في تصريحات له، إن الاتفاقية - التي تعكس ما يربط البحرين والإمارات من علاقات متميزة - من شأنها الإسهام في الارتقاء بقطاع الصحافة في مملكة البحرين.

ووقعت جمعيتا الصحفيين الإماراتية والبحرينية اتفاقية تعاون في المجالات الصحفية والإعلامية.

وقع الاتفاقية في دبي، محمد الحمادي، رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية، وعهدية أحمد، رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين البحرينية.

وقال محمد الحمادي: «إن توقيع اتفاقية التعاون مع أشقائنا في جمعية الصحفيين البحرينية، يأتي في إطار التعاون الاستراتيجي والمشترك بينهما لتنظيم الزيارات المتبادلة للصحفيين والإعلاميين، والاطلاع عن قرب على ما شهدته الصحافة في البلدين من تطور، إضافة إلى تنفيذ برامج لتدريب الصحفيين وورش عمل في مجال الإعلام والصحافة، والتعاون لعقد دورات تدريبية للصحفيين الشباب، وتنظيم المؤتمرات والندوات التي تخص الصحافة والإعلام، وتناقش كيفية الارتقاء بالمهنة، ورفع كفاءة وصقل مواهب الصحفيين بما يواكب متطلبات الإعلام الرقمي الجديد واستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، وبما يخدم الأهداف المشتركة للصحفيين والإعلاميين في البلدين الشقيقين».

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