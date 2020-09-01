«طرق دبي»: شهادات إلكترونية للفحص الفني

المصدر: (دبي - البيان)

أوقفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مؤخراً طباعة شهادات الفحص الفني للمركبات المسجّلة في دبي، واكتفت بتزويد المتعاملين من أصحاب المركبات بنسخة إلكترونية من الشهادات عن طريق البريد الإلكتروني، وذلك في خطوة تهدف إلى تحقيق عدد من الأهداف والغايات، التي تجعل المتعاملين يحصلون على هذه الخدمة بسرعة وسهولة.

وقال جمال السادة، مدير إدارة ترخيص المركبات بمؤسسة الترخيص: «تحرص هيئة الطرق والمواصلات دائماً على دعم خطط ومبادرات الحكومة الرشيدة، ومنها دعم مبادرة الاقتصاد الأخضر».

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