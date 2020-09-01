ولي عهد أم القيوين يوجّه بتركيب «حصنتك» بالمنشآت التجارية والسكنية

المصدر: أم القيوين - وام

وجّه سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين رئيس المجلس التنفيذي، بالعمل على تركيب منظومة «حصنتك» نظام الحماية والإنذار والتحكم الذكي في المنشآت التجارية والمباني السكنيةكافة في الإمارة، للحد من حوادث الحرائق وما ينتج عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات.

جاء ذلك خلال ترؤس سمو ولي عهد أم القيوين، أمس، اجتماعاً بمقر المجلس التنفيذي، لمناقشة مشروع «حصنتك». وثمّن سموه المتابعة الحثيثة من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لتوفير المستوى الأمثل للوقاية من الحرائق وحماية الأرواح والممتلكات.

حضر الاجتماع اللواء الركن خليفة حارب الخييلي رئيس مجلس التطوير المؤسسي بوزارة الداخلية، واللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا قائد عام شرطة أم القيوين، واللواء الدكتور جاسم المرزوقي قائد عام الدفاع المدني بوزارة الداخلية، واللواء راشد المطروشي مدير عام الدفاع المدني بدبي، والعميد الخبير علي حسن المطوع مساعد المدير العام لشؤون الإطفاء والإنقاذ في إدارة الدفاع المدني بدبي.

والعقيد عبدالرحمن المنصوري مدير عام شؤون الوزارة، والعقيد الدكتور سالم حمد بن حمضة مدير إدارة الدفاع المدني بأم القيوين، وناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري وراشد محمد أحمد مدير التشريفات وسيف حميد سالم مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين.

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