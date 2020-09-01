خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون ملك ماليزيا ورئيس قيرغيزستان

المصدر: أبوظبي - وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، برقية تهنئة إلى السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه، ملك ماليزيا، وذلك بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى تان سري محيي الدين بن حجي ياسين، رئيس وزراء ماليزيا، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

إلى ذلك، بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، برقية تهنئة إلى سورونباي جانبيكوف، رئيس جمهورية قيرغيزستان، وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس سورونباي جانبيكوف.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى كوباتبيك ايلتشيفيتش بارانوف رئيس الوزراء في جمهورية قيرغيزستان، وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

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