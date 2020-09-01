الاطلاع على مستجدات إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان

المصدر: ( أبوظبي - وام)

ترأس أحمد عبد الرحمن الجرمن، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولي، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الاجتماع الثالث للجنة بحضور أعضائها الممثلين من مختلف الجهات، حيث استعرضت اللجنة جهودها التي تبذلها الدولة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان خلال مكافحة جائحة (كوفيد 19).

واطلعت اللجنة على مستجدات العملية التحضيرية لإعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، إضافة إلى الفعاليات وورش العمل المعنية بحقوق الإنسان المزمع تنظيمها خلال الفترة القادمة.

واستعرضت اللجنة مستجدات حملة ترشح دولة الإمارات لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة من 2022 - 2024.

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