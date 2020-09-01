طائرة مساعدات طبية من «الهلال الأحمر الإماراتي» تصل إلى دمشق

المصدر: أبوظبي - وام

وصلت إلى العاصمة السورية دمشق طائرة مساعدات طبية سيّرتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر السورية، وذلك للحد من تفشي جائحة «كوفيد 19» على الساحة السورية، وضمن الاستجابة العالمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، للتصدي للجائحة، ودعم القطاع الطبي السوري. وقال الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي:

«إن الطائرة تحمل كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات والمواد الطبية، يستفيد منها آلاف العاملين في مجال الرعاية الصحية، مشيراً إلى أن هذه المساعدات تأتي في إطار المبادرات، التي تضطلع بها دولة الإمارات العربية المتحدة بتوجيهات القيادة الرشيدة، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر، لدعم الجهود الدولية للتصدي لانتشار فيروس «كورونا» عالمياً.

جهود

وأكد الفلاحي: «إن الإمارات تبذل جهوداً كبيرة، لمساعدة الدول الشقيقة والصديقة على تجاوز الظروف الصحية الراهنة، والوقوف بجانبها، وتعزيز قدراتها الصحية، موضحاً أن هيئة الهلال الأحمر سيّرت هذه الشحنة من المساعدات الطبية بالتنسيق مع نظيرتها السورية، في إطار التعاون الإنساني المشترك بين الجمعيتين الوطنيتين، وحرصاً من الهيئة على تعزيز قدرات الجمعية الوطنية السورية، ودعم جهودها في المجال الصحي على ساحتها المحلية».

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