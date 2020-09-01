شرطة دبي تستعرض الخطة المستقبلية لترشيد النفقات

المصدر: دبي - البيان

ترأس معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الاجتماع الدوري لمجلس الاستغلال الأمثل للموارد والإنفاق.

وذلك بحضور العميد سيف بن عابد، مدير الإدارة العامة للمالية نائب رئيس المجلس، وباقي أعضاء المجلس من مختلف الإدارات العامة، ومراكز الشّرطة. وتم خلال الاجتماع استعراض قرارات الاجتماعات السّابقة، وما تم تنفيذه منها، إضافة إلى عرض الخطة المستقبلية لترشيد النفقات وآلية متابعتها، وخطة نشر ثقافة الترشيد على مستوى القوة، ودور الإدارة العامة للمالية بعقد الورش التنفيذية في مجال ترشيد النفقات على الإدارات العامة، ومراكز الشّرطة.

ويذكر أن مجلس الاستغلال الأمثل للموارد والإنفاق تم إنشاؤه في العام الماضي بهدف تحقيق كفاءة تطبيق السّياسات، والخطط، والأنظمة، وبرامج العمل والعمليات والخدمات والمشاريع والمبادرات، ومختلف القدرات بالاستغلال الأمثل للموارد البشرية، وتتمثل مهامه في تحديد أولويات الإنفاق، بما يحقق مصالح المعنيين، ويلغي النفقات في المجالات التي لا تضيف قيمة، ودعم تطبيق برامج ترشيد النفقات، ومراجعة تكاليف العمليات والخدمات بصورة دورية، لضمان رفع كفاءتها، وتطبيق نظام المحاسبة، وفقاً للنتائج المتحققة «الحوكمة المالية».

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