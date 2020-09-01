شرطة دبي تطوّر خدمة الإبلاغ عن الشيكات المرتجعة

المصدر: (دبي - البيان)

طوّرت الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي عبر تطبيقاتها الذكية في أنظمة وهواتف «IOS» و«أندرويد»، خدمة الإبلاغ عن الشيكات المرتجعة، حيث تم ربط الخدمة مع الهوية الرقمية «UAE Pass»، وأصبح بإمكان المتعامل التقديم على الخدمة، والتوقيع باستخدام الهوية الرقمية دون الحاجة إلى زيارة مراكز الشرطة، من خلال خطوات بسيطة، وبطريقة أسهل وأسرع.

وقال العميد خالد ناصر الرزوقي مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي: «إن الخدمة تتيح لكل الجمهور في دبي الإبلاغ عن الشيكات المرتجعة، عبر الدخول على الصفحة الرئيسة في تطبيق شرطة دبي، والضغط على أيقونة الإبلاغ عن شيك مرتجع، واستكمال كل الخانات المطلوبة، والتوقيع على الإفادات باستخدام الهوية الرقمية «UAE Pass»، لافتاً إلى وجود ارتفاع كبير في عدد الأشخاص المستفيدين من الخدمة، عبر تطبيقات شرطة دبي الذكية».

وبيّن العميد الرزوقي: «إن هذه المبادرات تأتي في إطار الجهود المتواصلة لفريق الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع الإدارات العامة الرئيسية في شرطة دبي، بتحويل جميع الخدمات، التي تقدمها للجمهور إلى خدمات ذكية مطورة ومتوفرة، عبر الهواتف الذكية، وذلك في ضوء توجهات حكومة دبي الذكية ومبادرات مدينة دبي الأذكى عالمياً».

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