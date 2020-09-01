بحث التعاون بين «دفاع مدني دبي» و«ساند ستورم» للسيارات

المصدر: (دبي - البيان)

زار اللواء خبير راشد ثاني المطروشي، المدير العام للإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، مصنع «ساند ستورم» للسيارات، حيث كان في استقباله الدكتورة ماجدة العزعزي المدير العام، وذلك في إطار التعاون المشترك وتبادل الخبرات في المجالات التخصصية.

واطلع المطروشي على خطوط الإنتاج والأنواع المختلفة من السيارات التي ينتجها المصنع، وفق المعايير العالمية، والتجارب والاختبارات التي يجريها، إلى جانب دور المصنع في تنمية قطاع الصناعة محلياً، كما تطرق إلى السبل المعززة للتعاون المشترك وتوظيف خبرات الجانبين لتقديم خدمات أكثر تطوراً للمتعاملين.

وأكد أن المصنع يجسد تطور الصناعات الوطنية، ويعكس الإرادة والرغبة في مواكبة المعايير الدولية لتقديم المنتجات الوطنية بما يعكس الصورة المشرفة عن الجودة والتميز والعطاء في الوطن.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز