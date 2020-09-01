93 % في أبوظبي واثقون بقدرة المنشآت على توفير الغذاء

المصدر: أبوظبي - البيان

حازت المنشآت الغذائية العاملة في إمارة أبوظبي على ثقة نحو 93% من المجتمع المحلي في قدرتها على توفير الغذاء الكافي لتلبية احتياجات المستهلكين خلال جائحة كورونا المستجد، متجاوزة معدلات الثقة العالمية والتي لم تتجاوز 77%.

كما حازت الإجراءات والتدابير الاحترازية التي طبقتها هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية لضمان سلامة الغذاء خلال الجائحة على ثقة حوالي 86% من المجتمع المحلي.

وتعكس النتائج الثقة الكبيرة التي يوليها سكان إمارة أبوظبي من المواطنين والمقيمين في القيادة الرشيدة التي دائماً ما تؤكد على أن «الغذاء والدواء خط أحمر»، كما تعكس الثقة في المؤسسات الحكومية والخاصة التي تحملت هذه المسؤولية، وكثفت جهودها لتأمين الغذاء وضمان سلامة تداوله واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحيلولة دون انتشار الفيروس خلال السلسلة الغذائية.

جدوى

وكانت إدارة الإحصاء والتحليل في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أجرت استطلاعاً للرأي شمل عينة عشوائية تمثل مختلف الشرائح العمرية التي تقطن إمارة أبوظبي للتعرف على رأي المجتمع المحلي حول تأثير جائحة «كوفيد-19» على شراء الأغذية وسلوكيات تناول الغذاء وتصورات سلامة الأغذية في الإمارة، وذلك بهدف التحقق من جدوى برامج التوعية التي تقدمها الهيئة للجمهور والمنشآت الغذائية والحيوانية والنباتية بشأن الإجراءات والممارسات اللازم اتباعها لضمان السلامة الغذائية.

وتناولت أسئلة الاستطلاع محورين رئيسيين الأول يقيس مستوى الثقة في الإجراءات التي قامت بها هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية خلال جائحة «كوفيد- 19»، بينما يقيس المحور الثاني تأثير الجائحة على أنماط شراء الأغذية وسلوكيات تناول الغذاء وتصورات المستهلكين حول سلامة الأغذية في إمارة أبوظبي.

حيث أعرب 89% من أفراد العينة عن ثقتهم في قيام الهيئة بالتوعية اللازمة للجمهور والمنشآت الغذائية والحيوانية والنباتية بالإجراءات والممارسات اللازمة لضمان السلامة الغذائية، بينما عبر أكثر من 86% من أفراد العينة عن ثقتهم الكبيرة في دقة ووضوح المعلومات المقدمة من الهيئة للتوعية بمتطلبات السلامة الغذائية.

وتعليقاً على هذه النتائج قالت عائشة النايلي الشامسي مدير إدارة الإحصاء والتحليل في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية:«إن الاستطلاع يمثل دراسة علمية تم إجراؤها بشكل منهجي لمعرفة آراء سكان الإمارة بشأن تأثيرات «كوفيد- 19» على أنماط وسلوكيات الغذاء حيث تساهم هذه الدراسة في اتخاذ القرار وصياغة البرامج الموجهة للمتعاملين والجمهور بشأن قضايا الغذاء في هذه الأزمة».

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