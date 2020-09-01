«الطوارئ والأزمات» في أبوظبي تواصل دعم شركات القطاع الخاص

المصدر: أبوظبي - البيان

تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بشأن حماية العمالة وحقوقهم ودعم شركات القطاع الخاص، قامت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة «كوفيد 19» في إمارة أبوظبي، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية، بتشكيل فرق عمل للتواصل مع شركات القطاع الخاص التي توظف العمالة الوافدة لمناقشة احتياجاتها والتزاماتها.

وبهدف حماية العمالة والمحافظة على استقرار سوق العمل في الإمارة، قامت اللجنة بالتواصل مع أكثر من 3400 شركة لمعرفة مدى تأثر أعمالها بالتداعيات الاقتصادية للجائحة، وناقشت معها احتياجاتها للعمالة الوافدة لتنفيذ مشاريعها القائمة والقادمة، والتزاماتها تجاه العمالة من النواحي الصحية والمالية والقانونية.

وحرصت اللجنة على تقديم الدعم للشركات والعمال وتقديم فحص شامل للعمالة الوافدة في الإمارة للتأكد من خلوهم من فيروس «كوفيد 19»، وتوفير العلاج لكل من ثبتت إصابته. وفيما يتعلق بالشركات، ساهمت اللجنة في التفاوض مع أطراف أخرى ترتبت عليها التزامات تجاه الشركات المشغلة.

وعلى الرغم من تحديات المرحلة، نجحت اللجنة في تمكين هذه الشركات من تحصيل مستحقات متأخرة، مما أتاح للشركات الإيفاء بالتزاماتها تجاه العمالة. واستفاد أكثر من 1.3 مليون عامل من هذه الخدمات، وحرصت اللجنة على التواصل بشكل مستمر مع العمالة للاطمئنان على أوضاعهم وتقديم الدعم اللازم لهم.

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تابعت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث التنسيق لتسيير رحلات عودة جزء من العمالة إلى أوطانهم، ووصل عدد المغادرين من شهر مارس إلى الآن حوالي 293 ألف عامل، وذلك بعد التأكد من خلوهم من الإصابة واستلامهم كامل أجورهم وحقوقهم. ودربت اللجنة 400 فرد من سكان المدن الصناعية لتوفير الدعم النفسي الطارئ للعمالة، ووفرت مواد تثقيفية للوقاية من «كوفيد 19» بـ 5 لغات.

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