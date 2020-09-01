الشيخة فاطمة: نمضي بثبات لمستقبل أكثر ازدهاراً للإماراتية

المصدر: دبي - البيان

برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.. كرمت حكومة دولة الإمارات الدفعة الخامسة للمسرعات الحكومية التي أطلقتها بالشراكة مع الاتحاد النسائي العام، في حفل أقيم عن بعد تحت شعار «تمكين وريادة المرأة».

وأعربت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، عن شكرها لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، لدعمه الصادق والمخلص لعملية التنمية المستدامة للمرأة الإماراتية، وتوجهاته السامية إلى استحداث الدفعة الخامسة من المسرعات الحكومية لتمكين المرأة. وثمنت سموها، الدور الوطني للاتحاد النسائي العام في دعم مسيرة تمكين وريادة المرأة في الدولة.

وقالت سموها: إن الاتحاد النسائي العام يمثل المظلة الأولى لدعم وتمكين المرأة الإماراتية فمنذ عام 1975 سعى الاتحاد لرسم خريطة مستقبل المرأة الإماراتية كنموذج يحتذي به العالم وإننا مقبلون على مرحلة جديدة تتطلب تكاتف المجتمع والجهات لدعم المرأة حيث إنني موقنة بدوركم في صنع الفرق للحفاظ على استدامة الإنجازات ودعم مسيرة الدولة. وأشادت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، بجهود الجهات الحكومية وأعضاء الفرق في الدفعة الخامسة من المسرعات الحكومية.

دعم

وقالت سموها: «وجهنا في يوم المرأة الإماراتية بإعداد الاستراتيجية الوطنية لدعم الخطط المستقبلية لتمكين المرأة، نستشرف بها مستقبل التنمية المستدامة ونسابق بها الزمن ونتغلب على التحديات والعقبات، للمضي بخطوات ثابتة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً ورخاء للمرأة الإماراتية».

وأطلقت حكومة الإمارات الدفعة الخامسة من المسرعات الحكومية بهدف تطوير حلول سريعة لـ7 تحديات بالاعتماد على منهجية الـ100 يوم، بمشاركة 167 عضوا من 34 جهة، وتم خلال فترة التحدي عقد 22 ورشة عمل وتنظيم 10 فعاليات ثقافية، شارك فيها نحو 2000 مشارك من مختلف فئات المجتمع، تم الاستماع إلى آرائهم وأفكارهم ومقترحاتهم التطويرية حول المواضيع المطروحة في تحدي "تمكين وريادة المرأة".

كما تم عقد اتفاقيتين بين الجهات المشاركة في التحدي، وإصدار 6 كتيبات رسمية، و6 أبحاث واستبيانات، إضافة إلى استحداث 6 تغييرات في آليات العمل الحكومي.

مشاركة

وشارك في حفل التكريم الافتراضي الذي تم تنظيمه «عن بعد»، معالي عبدالرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع ومعالي ناصر الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين ومعالي حصة بو حميد وزيرة تنمية المجتمع ومعالي جميلة المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام ومعالي عهود الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، والفريق سيف الشعفار وكيل وزارة الداخلية.

ونورة السويدي الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، ومنى المري نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وهدى الهاشمي رئيس الاستراتيجية والابتكار الحكومي لحكومة الإمارات. وأكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان أن حكومة الإمارات بحكمة القيادة الرشيدة ماضية في تعزيز إنجازاتها وتحقيق أهداف الأجندة الوطنية وتسريع الخدمات والسياسات لتنفيذ المشاريع الحكومية الاستراتيجية.

مشيراً إلى أن المسرعات الحكومية أرست آلية عمل مرنة ومتكاملة ومتطورة لتسريع وتيرة الإنجاز واستدامة جودة العمل. وقال سموه: إنه وبالتوازي مع حرص القيادة الرشيدة على تمكين المرأة، جاءت مبادرات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، «أم الفرسان»، لتكون على رأس هرم تلك الجهود الجليلة.

منجزات

وأشار سموه، إلى ارتباط هذه الدفعة من المسرعات بشكل وثيق بمسيرة المرأة الإماراتية وبالتزامن مع احتفالات الدولة بها، وهي التي تخطو بمنجزات ريادية عززت من مسيرتها وعطائها المجتمعي، برؤية ودعم القيادة الرشيدة، التي سارت على النهج الذي خطه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، مؤكداً سموه أن قيادة الإمارات حرصت على تمكين المرأة والارتقاء بقدراتها ومهاراتها لتصبح الشريك الحقيقي في التنمية ومسيرة التميز والريادة، برؤية سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».

ومن خلال مبادرات ريادية من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «بتوجيهات القيادة الرشيدة ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات أم الفرسان»، تألقت إنجازات الدفعة الخامسة من المسرعات الحكومية لتمكين وريادة المرأة، في ظل أجواء إيجابية، تكاملت فيها الجهود، وسادتها روح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف.

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