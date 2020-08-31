طحنون بن زايد يلتقي الوفد الأمريكي - الإسرائيلي المشترك

المصدر: وام

استقبل سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني في أبوظبي بحضور سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي و سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي و معالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية - أبوظبي و معالي علي سعيد النيادي مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك الوفد الأمريكي – الإسرائيلي المشترك الذي يزور دولة الإمارات حاليا برئاسة جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي.

و يضم الوفد روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي الأمريكي و مائير بن شبات مستشار و رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي.

و رحب سموه خلال اللقاء بالوفد متمنيا لهم زيارة ناجحة ومفيدة لمختلف القطاعات بما يعود بالخير على الجميع.

و تناول اللقاء مسار العلاقات بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل وآفاق تعزيز التعاون المستقبلي في مختلف المجالات، بما يصب في مصلحة البلدين، ويدعم أسس السلام والاستقرار والتعاون والتنمية في المنطقة.

كان الوفد المشترك الأمريكي الإسرائيلي قد وصل إلى دولة الإمارات في وقت سابق اليوم على متن طائرة تجارية إسرائيلية، حطت على أرض الدولة، للمرة الأولى ، منذ إعلان " معاهدة السلام " بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز