مبادرة لتسديد رسوم الطلبة المحتاجين وتوفير أجهزة "التابليت" والقرطاسية لهم

المصدر: البيان الكتروني

أطلقت جمعية دار البر، اليوم (الأحد)، مبادرة تعليمية مجتمعية وإنسانية واسعة النطاق، تحت شعار (إعانة طالب العلم)، بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد، لتتواصل للعام الثاني على التوالي، في سبيل تحقيق 3 أهداف، هي سداد الرسوم الدراسية المستحقة على الطلبة غير القادرين، وتوفير أجهزة "تابلت" لهم، لتعزيز قدرتهم على التعلم "عن بعد"، وتزويدهم بالأدوات المكتبية والقرطاسية.

وأكدت "دار البر" فتح الباب أمام أهل الخير والمحسنين ورجال الأعمال ومؤسسات القطاعين الخاص والعام والأهالي للمشاركة ودعم المبادرة، التي تحمل شعار (عطاء من أجل العلم)، لمساعدة طلبة المدارس والجامعات في إمارات الدولة، من أبناء الأسر المتعففة ومحدودة الدخل، ودعمهم وتوفير متطلباتهم الدراسية، والتكفل برسومهم الدراسية، نحو تعزيز مسيرة التعليم والعملية التربوية في الدولة، وصولا إلى ترسيخ التقدم والنمو والاستدامة في ربوع هذا الوطن.

وأوضحت الجمعية أنها تستقبل التبرعات والمساهمات لصالح دعم المبادرة التعليمية الخيرية عبر خدمة الرسائل النصية القصيرة، على 6 أرقام خاصة بالمبادرة وحملة جمع التبرعات الموازية لها، من شركتي "اتصالات" و"دو"، خصص كل رقم منها لقيمة تبرع ودعم محددة، بواقع 2289 بقيمة 10 دراهم، 6025 لقيمة 20 درهم، 2252 للتبرع ب 50 درهم، 6027 مقابل التبرع ب 100 درهم، و6026 لدعم المبادرة ب 200 درهم.

وتستهدف مبادرة (إعانة طالب العلم)، في العام الدراسي الجديد، جمع 600 ألف درهم لصالح الطلبة المحتاجين، يخصص نصفها لتسديد الرسوم الدراسية عنهم، والنصف الآخر لتوفير أجهزة "التابليت" لهم، فيما بلغت إيرادات المبادرة العام الماضي 2,732,333 مليون درهم، محققة المبلغ المستهدف بالكامل، الذي كان يقدر بمليون ونصف، وتجاوزته بكثير.

وأكد محمد سهيل المهيري، المدير التنفيذي لجمعية دار البر، أن المبادرة مشروع حضاري لتعزيز تقدم الوطن وبنائه وازدهاره ومواصلة تحقيق الإنجازات والمكتسبات وإضافتها لرصيده الزاخر، عبر بوابة العلم والتعليم، وانطلاقا من أنهما قاعدة متينة لتجاوز الأزمة العالمية الراهنة، لافتا إلى أن عطاء المحسنين وأهل الخبر اليوم عطاء من أجل العلم وطلبته.

وخصصت "إعانة طالب العلم" رقمي حساب للتبرع ودعم المبادرة، هما 001520500857301 لدى "دبي الإسلامي"، و13438834 لدى "أبو ظبي الإسلامي"، ويمكن التبرع للحملة عبر موقع "دار البر" والتطبيق الذكي الخاص بالجمعية، بجانب الرقم المجاني للجمعية 80079.

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