تهنئة أحد منتسبي شرطة الشارقة لحصوله على الماجستير

المصدر: الشارقة - البيان

هنأ اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، المساعد أول أحمد عبدالله القصيب النقبي من منتسبي القيادة، بمناسبة حصوله على درجة الماجستير حول «دور الابتكار الأمني في تحقيق أهداف الأجندة الوطنية» بتقدير امتياز، من كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، مشيداً بحرصه على مواصلة تحصيله العلمي، والحصول على أرفع الدرجات العلمية في أحد التخصصات الهامة، التي تشكل أحد أهم ركائز العمل الشرطي والأمني، ومثنياً على جهوده المبذولة ومثابرته في سبيل مواجهة التحديات بالعلم والمعرفة.

حرص

وأكد اللواء الشامسي، حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة، على تشجيع منتسبيها على التقدم العلمي، والسعي للحصول على أفضل الدرجات العلمية، وتقديم الدعم والمساعدة لجميع الراغبين في الارتقاء بمستوياتهم المعرفية والعلمية في كافة التخصصات الأكاديمية، وخاصة المتصلة بمجالات عملهم، والتي تسهم في تعزيز الأداء الأمني ورفع كفاءته.

دعم

ومن جانبه توجه المساعد أول أحمد النقبي، بالشكر للواء سيف الزري الشامسي والقيادة العامة لشرطة الشارقة، لدعمهم اللامحدود واهتمامهم بمنتسبي القيادة، وتشجيعهم الدائم للمتميزين، وإتاحة الفرصة أمامهم لمواصلة تحصيلهم العلمي، الذي يصب في مصلحة الوطن وخدمته.

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