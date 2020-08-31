طقس الإمارات المتوقع غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً شرقاً ظهراً ومغبراً أحياناً، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط نهاراً مثيرة للغبار.

وتكون الريـاح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 18 - 30 كم/س، تصل إلى 40 كم/س أحياناً.

والموج في الخليج العربي يكون خفيفاً إلى متوسط، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:55، والمد الثاني عند 00:42، والجزر الأول عند الساعة 18:30، والثاني عند الساعة 07:40.

ويكون الموج في بحر عمان خفيفاً إلى متوسط، فيما سيحدث المد الأول عند 09:49، والثاني عند الساعة 21:19، والجزر الأول عند الساعة 15:54، والثاني عند الساعة 03:47.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 45 31 60 10

دبي 44 32 45 10

الشارقة 44 28 55 10

عجمان 43 32 70 15

أم القيوين 43 27 65 15

رأس الخيمة 41 31 70 20

الفجيرة 38 32 75 20

العين 43 30 45 10

ليوا 47 29 55 10

الرويس 44 31 65 20

السلع 42 30 75 25

دلما 37 33 75 55

طنب الكبرى 36 32 80 45

طنب الصغرى 36 32 80 45

أبو موسى 37 33 80 50 .

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