مجلس أصحاب الهمم في شرطة دبي يكرم عدداً من الموظفات

المصدر: دبي - البيان

كرّم مجلس أصحاب الهمم في شرطة دبي أعضاء المجلس من العنصر النسائي، وموظفات شرطة دبي من أصحاب الهمم، وذلك تقديراً لجهودهن ودورهن البناء في مسيرة عمل شرطة دبي.

وقالت سميرة ثابت، أمين سر المجلس، والقائمة على التكريم:«إن هذا التكريم يأتي بمتابعة من سيف الفلاسي، رئيس مجلس أصحاب الهمم في شرطة دبي، وفي إطار حرص واهتمام المجلس على تقدير وتكريم العنصر النسائي ودورهن الفعال في تطوير الأعمال وتقديم أفكار بناءة ومبتكرة، ساهمت في تعزيز الجهود ورفع إنتاجية المجلس من المبادرات والمبادرات. كما وكرم المجلس الرسامة عائشة الشامسي، وهي من أصحاب الهمم، وقدمت الكثير من الأعمال الفنية، وتعاونت مع شرطة دبي في عدد من المناسبات».

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