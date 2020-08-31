«تحقيق أمنية» تُطلق «الأمل هو الأساس لطفل يُحارب السرطان»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت مؤسسة «تحقيق أمنية»، عن إطلاق حملتها التوعوية «الأمل هو الأساس لطفل يُحارب السرطان»، والتي تستمر على مدار 30 يوماً، خلال سبتمبر الجاري، وذلك بتوجيهات من حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان، الرئيس الفخري للمؤسسة.

وقال هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية»: «يُسعدنا الاحتفال بشهر التوعية بسرطان الأطفال، عبر تحقيق المزيد من أمنيات الأطفال المُصابين بالسرطان، تأكيداً على أن الأمل هو الأساس والركيزة الأولى في مساعدتهم على احتمال ومُتابعة مسيرتهم العلاجية المؤلمة».

وأضاف: «نودّ أن نفعل شيئاً، ولو كان مجرّد تحقيق أمنية، كي نُساعد الأطفال المصابين بالسرطان على اجتياز هذه المرحلة الحرجة قدر الإمكان. وستقوم المؤسسة، طوال شهر سبتمبر، ببثّ رسائل توعوية على وسائل التواصل الاجتماعي، وموقعها الإلكتروني، حول دور مرض السرطان في تدمير حياة الطفل المريض، وقتل أحلام طفولته البريئة كلها، والتعريف بمرحلة العلاج التي تتضمّن الإنهاك المُستمر، الأنابيب المُمتدّة، الجروح والآلام الجسدية التي لا تنتهي».

وذكر الزبيدي: «إن الحملة تتضمّن أيضاً إرسال رسائل نصية لجمع التبرعات التي تُسهم في تحقيق المزيد من أمنيات الأطفال المصابين بالسرطان، الذي يُهدّد حياتهم».

مسيرة علاج

واختتم الزبيدي تصريحه قائلاً: «تحرص المؤسسة على أن تكون جزءاً من مسيرة علاج الأطفال المُصابين بالسرطان، عبر زرع الأمل في قلوبهم، من خلال تحقيق أمنياتهم، ومنحهم السعادة والمشاعر الإيجابية بقدرتهم على ممارسة حقهم الطبيعي في اللعب والمرح، كبقية الأطفال الآخرين».

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