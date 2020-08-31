حميد النعيمي يمنح قائد عام شرطة عجمان وسام عجمان الأول

المصدر: عجمان - البيان

منح صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسام عجمان الأول وشهادة شكر وتقدير للواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، تقديراً للعطاء الوطني والأمني الذي تميز به وما بذله من جهد سخي وعطاء وافر ومستمر منذ توليه قيادة جهاز الشرطة وتحليه بروح المسؤولية وحب العمل والتعاون الصادق والتمتع بروح الابتكار وسمات القيادة، ما انعكس على الاستقرار الامني الذي تعيشه الإمارة.

وثمّن صاحب السمو حاكم عجمان وسمو ولي العهد، خلال منح الوسام له بمجلس سموه بديوان الحاكم، الدور المتميز الذي قام به لتطوير العمل والاداء وتحقيق إنجازات متميزة على مستوى الامارات عامة وشرطة عجمان خاصة، والسعي للاستفادة من كل الإمكانات من خبرات أمنية وشرطية لوزارة الداخلية والعديد من الأجهزة الأمنية في العديد من الدول العالمية.

إشادة

وأشاد سموهما بالقيادة الرشيدة لدولة الإمارات التي تولي جل اهتمامها بالأمن والاستقرار وتوفير كل الإمكانيات لوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية والشرطية المختلفة، كما أشاد سموهما بدور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مثمنين جهود الوزارة في بسط الأمن والاستقرار في ربوع الدولة من خلال الاستراتيجية الأمنية الشاملة والمتابعة المتواصلة، وبما يقدمه سموه من توجيهات وأجهزة ومعدات متطورة تخدم الامن في كل أرجاء الوطن والمحافظة على أمن الوطن والمواطن والمقيم على حد سواء.

وأكد سموهما أن قائد عام شرطة عجمان يتميز بقدرة على الجاهزية لتلبية النداء والواجب والدفاع عن الحق، وبرهن على أنه قائد استطاع إنجاز الكثير من التطور التي شهدته شرطة عجمان منذ توليه قيادة الشرطة، وأنه رهن توجيهات القيادة والمشاركة في التخطيط السليم للعديد من المشاريع الأمنية التي جعلت إمارة عجمان من الإمارات التي تتمتع بالأمن والأمان والاستقرار، من خلال الخدمات المقدمة من قبل وزارة الداخلية عامة وشرطة عجمان خاصة، وسعيه لاستقطاب أفضل العناصر والاجهزة المتطورة والعمل الجاد للارتقاء بمستوى الأداء الذي تم من خلاله إنجاز العديد من المشاريع الأمنية والحصول على جوائز التميز على مستوى الدولة ودول أخرى.

فخر

وقال سموهما: "نحن فخورون بأبناء الوطن جميعاً مثل الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، لما قدموه ويقدمونه في سبيل رفعة وتحقيق الأمن والاستقرار في إمارة عجمان من خلال توفير كل الخدمات من أجهزة ومعدات متطورة خدمة للأمن والأمان للجميع.

وأشاد سموهما بالأداء الراقي للأجهزة الأمنية والشرطية في إمارة عجمان التي تؤدي دوراً أساسياً في تحقيق الأمن والاستقرار، من خلال تهيئة بيئة عمل بأعلى وأحدث مستوى من التأهيل وتدريب الكوادر العاملة في مختلف الأجهزة الأمنية والشرطية وتهيئة الظروف المناسبة للقيام بدورها الوطني في حماية أمن الوطن الداخلي من كل خطر يهدده والسهر على حماية المواطنين والمقيمين على أرضه.

وتقدم اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، بالشكر الجزيل والامتنان لسموهما على هذه اللفتة الكريمة، مؤكداً أن ما وصلت إليه شرطة عجمان من تطور وتحديث في كل أجهزتها الأمنية يرجع الفضل فيه لسموهما ودورهما ومتابعتهما ودعمهما المتواصل للقيادة العامة لشرطة عجمان، ما جعلها تتبوأ مراكز متقدمة ومرموقة وتحصل على العديد من الجوائز عالمياً وإقليمياً ومحلياً، وتحقق إنجازات كبيرة والمحافظة على المراكز المتقدمة.

خطط

وقال إن استراتيجية وخطط وبرامج القيادة العامة في شرطة عجمان تضع أهمية قصوى في تأهيل كوادرها من ضباط وأفراد وثقل معارفهم الأمنية وابتعاث الضباط للاستفادة من خبرات الأجهزة الأمنية في العديد من دول العالم وتنظيم الدورات التدريبية وحضور الندوات والمحاضرات الأمنية والشرطية والتعرف إلى المهام الواجب تنفيذها خلال فترة عملهم بشرطة عجمان وأقسامها المختلفة من أجل بسط الأمن والاستقرار.

ووعد قائد عام شرطة عجمان سموهما بالاستمرار في مسيرة تطوير الاجهزة الامنية وقدرتها على مواصلة التحدي لحفظ الاستقرار والتصدي للمعوقات من خلال تحدث اساليب العمل الشرطي والأمن وتحقيق مزيد من الإنجازات في مجال الأمن والأمان في إمارة عجمان وتقديم خدمات متميزة واستباقية للجمهور، وأنه سيكون وفريق عمله دائماً عند حسن سموهما في ظل قيادتهما الحكيمة.

حضور

حضر فعاليات منح الوسام الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الادارية والمالية، وحمد راشد النعيمي، مدير ديوان الحاكم، وسالم سيف المطروشي، نائب مدير الديوان، وأحمد إبراهيم الغملاسي، رئيس مكتب سمو ولي العهد، وطارق بن غليطه، مدير مكتب صاحب السمو الحاكم، ويوسف محمد النعيمي، مدير عام التشريفات والضيافة، وعدد من كبار المسؤولين.

جوائز

يُذكر أن اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي حقق إنجازات متميزة خلال مسيرته في العمل الشرطي، فقد حصل على 26 وساماً وميدالية وشارة، ممنوحة من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الاتحادي الأعلى حاكم إمارة عجمان، ومن سمو الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وتحت قيادته، فازت القيادة العامة لشرطة عجمان بـ96 جائزة محلية وإقليمية وعالمية، منها المركز الأول الفئة البلاتينية لجائزة أفضل منشأة حكومية متميزة في عجمان، وأربع جوائز في جائزة ستيفي العالمية، والفوز بالمركز الأول في جائزة وزير الداخلية لثلاث مرات متتالية و11 مواصفة جودة عالمية Mairt Award

وهو رئيس لـ9 فرق عمل وعضو في 5 فرق أخرى على مستوى وزارة الداخلية وحكومة عجمان، إضافة إلى أنه مقيم دولي معتمد من المنظمة الأوروبية للجودة EFQM، ومقيم ابتكار دولي معتمد.

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