"طرق دبي" تصدر شهادات إلكترونية للفحص الفني بدلا من الورقية

المصدر: البيان الإلكتروني

أوقفت هيئة الطرق والمواصلات مؤخرا طباعة شهادات الفحص الفني للمركبات المسجّلة في إمارة دبي، واكتفت بتزويد المتعاملين من أصحاب المركبات بنسخة إلكترونية من هذه الشهادات عن طريق البريد الإلكتروني، وذلك في خطوة تهدف إلى تحقيق عدد من الأهداف والغايات، التي تجعل المتعاملين يحصلون على هذه الخدمة بسرعة وسهولة، كما تُسهِمُ هذه المبادرة في إنجاز التوجهات والمبادرات الحكومية الاستراتيجية في هذا المجال.

وتفصيلاً، قال جمال السادة، مدير إدارة ترخيص المركبات بمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات: "تحرص هيئة الطرق والمواصلات دائماً على دعم خطط ومبادرات الحكومة الرشيدة، ومنها دعم مبادرة الاقتصاد الأخضر.

كما تأتي هذه الخطوة تماشياً مع الأهداف الاستراتيجية لحكومة دبي في تعزيز الخدمات الإلكترونية، واستراتيجية "المعاملات اللاورقية" التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بالإضافة إلى مساندة الجهود الحكومية الرامية إلى تحويل إمارة دبي إلى أذكى مدينة في العالم.

وأضاف السادة: "تهدف هذه المبادرة كذلك إلى تحقيق عدد من الغايات والأهداف الاستراتيجية لهيئة الطرق والمواصلات منها (دبي الذكية) من خلال تحقيق الريادة في التحوّل الرقمي، و(السلامة والاستدامة البيئية) من خلال التقليل من طباعة الأوراق، كما تأتي هذه المبادرة في هذا الوقت لدعم جهود الدولة في تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا كوفيد 19".



وتابع مدير إدارة ترخيص المركبات في مؤسسة الترخيص أن الهيئة تسعى دائماً إلى تحسين وتطوير خدماتها وذلك بهدف إسعاد المتعاملين من مختلف شرائح المجتمع والارتقاء بمستوى رضاهم عن خدمات الهيئة المختلفة.

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