«إسلامية دبي» تعلن رفع تعليق الصلاة في المناطق الصناعية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، عن رفع تعليق الصلاة في المساجد في المناطق الصناعية والمدن العمالية بالإمارة، بدءاً من صلاة فجر يوم أمس، على أن يستمر تعليق صلاة الجمعة في المساجد حتى إشعار آخر، حيث جاء قرار الافتتاح، بعد وضع مجموعة من الضوابط والإجراءات الواجب اتباعها من مرتادي المساجد، وبعد الإعلان الرسمي عن العودة التدريجية برفع تعليق الصلاة في المساجد في إمارة دبي.وتؤكد الدائرة، وجوب حرص الجميع، أفراداً وجماعات، على التقيد والالتزام بالتعليمات التي اعتمدتها الجهات الرسمية للحد من تفشي الوباء.

ويأتي فتح أبواب المساجد مجدداً، ورفع تعليق الصلاة أمام المصلين بالإمارة، وفق شروط وضوابط رسمية، في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة لمكافحة انتشار الوباء، ضمن خطة تتألف من 8 إرشادات للمصلين، و9 ضوابط عامة لإقامة الصلاة بالمساجد.

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