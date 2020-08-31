شرطة الشارقة تبحث الخدمات المقدمة للجمهور

الشارقة - البيان

ترأس اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، الاجتماع الثامن للجنة القيادة العليا الدائمة لعام 2020، والذي عقد أمس بقاعة شهداء الإمارات، بحضور العميد عبدالله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة، والمديرين العامين وأعضاء اللجنة العليا الدائمة.

في بداية الاجتماع رحب القائد العام بأعضاء لجنة القيادة العليا، مهنئاً الفائزين بجائزة سمو وزير الداخلية، ومثنياً على جهود فرق العمل، ومؤكداً أهمية الاستفادة من التقارير التعقيبية، والتركيز على الدروس المستفادة من المشاركة.

وناقش الاجتماع جدول أعماله والقرارات والتوصيات الصادرة عن الاجتماع السابق للقيادة، كما استعرض الاجتماع عدداً من الخطط والبرامج الشرطية، التي تتعلق بنوعية الخدمات المقدمة للجمهور وفقاً لأفضل الممارسات المطبقة، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات، التي تصب في تعزيز الأمن والأمان لأفراد المجتمع.

وفي ختام الاجتماع أعرب قائد عام شرطة الشارقة عن شكره للحضور، موجهاً بضرورة العمل على تحقيق أعلى معدلات الأمن والاستقرار الأمني، والاستمرار في تطوير الخدمات المقدمة للجمهور، من خلال تبني أفضل الممارسات حتى ينعم الجميع بالأمن والطمأنينة، والمضي قدماً في تحقيق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة في ترسيخ الأمن المجتمعي وتحقيق الأهداف الاستراتيجيــة الرامية إلى دعم ركائز الأمن باعتباره قاعدة أساسية للتقدم في مختلف المجالات.

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