المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، عن إعادة فتح جميع دور العبادة لغير المسلمين في أبوظبي، اعتباراً من اليوم، مع استمرار حجم الطاقة الاستيعابية 30% للمصلين في الوقت الواحد.

يأتي قرار إعادة افتتاح جميع دور العبادة بالتزامن مع الخطوات التي تتخذها الجهات الحكومية المختصة لعودة الحياة تدريجياً، مع الحفاظ على سلامة المصلين والعاملين عبر توجيههم وتزويدهم بالإرشادات اللازمة لضمان الحد من انتقال الفيروس.

وبهذا الصدد، أكد سلطان المطوع الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والرياضة في دائرة تنمية المجتمع: «استجابة لطلبات دور العبادة واحتراماً لشعائرهم الدينية، تقرر كذلك السماح بدخول الأطفال إلى دار العبادة لممارسة طقوسهم الدينية بما لا يتعارض مع الإجراءات والقوانين السارية، كما تم السماح لكبار السن من رجال الدين والمصلين الذين لا يعانون من أمراض مزمنة بالدخول وفقاً للإجراءات السارية». وأضاف الظاهري: لقد تم تزويد جميع دور العبادة بدليل إجراءات العودة التدريجية لدور العبادة والذي يتضمن شرحاً مفصلاً لكافة الإجراءات الواجب أن يتم اتباعها تجاه المصلين والعاملين، من حيث تنظيم دخول وخروج المصلين حسب القدرة الاستيعابية المسموح بها، وغيرها من الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامتهم.

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