الإمارات وإسرائيل تبحثان التعاون في المجالات الزراعية والمائية

المصدر: دبي - وام

أجرت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي، أولى محادثاتها مع ألون شوستر وزير الزراعة والتنمية الريفية الإسرائيلي، وذلك خلال لقاء افتراضي عقد يوم الجمعة الماضي.

وأكد الجانبان خلال اللقاء، ضرورة الاستثمار في فرص التعاون الكبيرة والواعدة التي تنتظر البلدين نتيجة معاهدة السلام.

يأتي اللقاء استكمالاً للجهود التي تقوم بها دولة الإمارات في دعم الأخوة الإنسانية ومبادئ التسامح والتعايش السلمي في منطقة الشرق الأوسط.

أولوية

وتعهد الوزيران بالتعاون في المشاريع التي تتناول الأمن الغذائي والمائي، وتمثل أولوية كبيرة في كل من دولة الإمارات ودولة إسرائيل، إضافة إلى العديد من المجالات ذات الصلة، وعلى رأسها البحث والتطوير وتربية الأحياء المائية، والتقنيات الزراعية وغيرها. واتفق الطرفان على تحديد نقاط للتواصل المباشر بين المكتبين الوزاريين، من أجل تعزيز العمل المشترك، والمضي قدماً في إعداد برنامج تعاون متكامل.

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