عائشة المهيري.. إسهامات بارزة في القطاع الصحي

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

وجهت عائشة المهيري، مدير التمريض في شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، تحية تقدير وعرفان للمرأة الإماراتية في كافة القطاعات، معربة عن فخرها واعتزازها بكوادر التمريض الإماراتي والتزامهم بتقديم الرعاية الطبية بأعلى معايير الجودة والسلامة المهنية.وقالت: «بتوجيهات ودعم قيادتنا الرشيدة تحقق طموح الإماراتيات للالتحاق بمهنة الإنسانية النبيلة وتأهيلهن في مختلف التخصصات الطبية ليصبحن رائدات في المهنة».

وتقوم عائشة المهيري بدور فاعل في دعم وتمكين التمريض الإماراتي من قيادة الرعاية الصحية في الإمارات وتوفير كافة الفرص لإكسابهم المهارات اللازمة في مجالات متعددة، ويشمل ذلك عقد اتفاقيات تعاون مع مؤسسات تعليمية عريقة لمنح درجات علمية للتمريض، وكذلك لعبت دوراً مهماً في إدارة العمليات التمريضية لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد والتأكيد على توفير كافة الاحتياجات من الكوادر التمريضية وتقديم التأهيل اللازم في كافة المنشآت الصحية، وعملت كذلك على تقديم الدعم النفسي للتمريض من خلال تدشين عدة مبادرات.

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