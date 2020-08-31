شمسة صالح: مبادرات رائدة لتعزيز مشاركة المرأة بمختلف المجالات

المصدر: دبي - وام

أكدت شمسة صالح المديرة التنفيذية لمؤسسة دبي للمرأة، أن المؤسسة بقيادة ودعم حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، أطلقت خلال الفترة الأخيرة مبادرات رائدة لتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل وتأسيس المشاريع بالإضافة إلى مبادرات وبرامج نوعية لمساعدتها على تجاوز تأثيرات أزمة (كوفيد 19) وتسليط الضوء على جهودها في مواجهة هذه الأزمة الصحية العالمية والتي أثبتت خلالها أنها سند للوطن في كافة الظروف.

وأكدت أن المؤسسة واكبت جهود الدولة في التعامل مع تحديات أزمة (كوفيد 19) مع التركيز على دعم المرأة خلالها، إذ أطلقت المؤسسة في شهر أبريل الماضي حملة توعوية على وسائل التواصل الاجتماعي بعنوان #المرأة_وصحة_العالم «#WomenHealTheWorld» لتسليط الضوء على الجهود التي تقوم بها المرأة في دولة الإمارات والعالم في مختلف المجالات والقطاعات التي تمثل خط الدفاع الأول لمكافحة والحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد ضمن التلاحم المجتمعي في مواجهة هذا الخطر الصحي العالمي وتأكيداً على عطائها في كل الأوقات، حيث تم خلال فترة المبادرة استعراض دور المرأة في القطاع الطبي والصحي والسلك الشرطي والقطاع التعليمي إضافة إلى إبراز دورها كموظفة تعمل عن بعد وربة منزل تقوم على شؤون أطفالها وأسرتها في تلك الظروف.

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