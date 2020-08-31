ملتقى يوم المرأة يضيء على إنجازات «بنت الوطن»

المصدر: دبي- البيان

افتتحت الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم، الرئيسة الفخرية لمكتبة «اقرأ واستمتع»، ملتقى يوم المرأة الإماراتية، الذي نظمته جمعية الدراسات الإنسانية ومكتبة «اقرأ واستمتع»، تحت شعار «المرأة والوطن»، بمشاركة واسعة من شخصيات نسائية واجتماعية ملهمة من داخل الدولة، ودول مجلس التعاون الخليجي.

ويهدف الملتقى، الذي ترأست فعالياته فاطمة الدربي رئيس مجلس إدارة الجمعية، ووداد بوشنين رئيسة مجلس إدارة المكتبة، إلى تسليط الضوء على مسيرة العطاء للمرأة الإماراتية وإنجازاتها في شتى المجالات، تزامناً مع الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية.

شهد الملتقى الشيخة الدكتورة هند القاسمي، رئيسة نادي الإمارات للأعمال، وتناولت دور المرأة في مسيرة التنمية بالجانب الاقتصادي، والدكتورة موزة عبيد غباش الرئيسة الفخرية لجمعية الدراسات الإنسانية، وناعمة الشرهان النائب الثاني للمجلس الوطني الاتحادي، وتطرقت إلى مساهمات المرأة الإماراتية في تطوير قطاع التعليم والعمل البرلماني، كما تحدث في الملتقى الدكتورة فريدة الحوسني المتحدثة الرسمية باسم القطاع الصحي في الدولة.

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