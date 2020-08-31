شيماء قرقاش: دور بارز في نهضة الوطن

المصدر: إعداد: فاتن صبح

أكدت شيماء قرقاش، نائبة رئيس بعثة الإمارات في الولايات المتحدة، عبر موقع لينكدإن، أن المرأة الإماراتية تضطلع بدور بارز في نهضة الوطن، في ظل دعم القيادة الرشيدة.

وقالت إن المرأة الإماراتية لعبت دوراً ريادياً في مجال تحقيق الحلم الفضائي وذلك بإرسال مسبار الأمل إلى المريخ.

وأشادت شيماء قرقاش بجهود معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة رئيس وكالة الإمارات للفضاء وقائد الفريق العلمي لمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل»، حيث تولت قيادة فريق من العلماء والمهندسين لإرسال مسبار يجمع البيانات المتعلقة بالمناخ على الكوكب الأحمر. وقالت: على خط جائحة «كورونا»، فقد أثبتت المرأة الإماراتية قدرتها على العطاء، لاسيما وأنها تقود معركة التصدي لـ«كوفيد - 19» من خلال العمل في الحقل الطبي، وعن طريق المساهمة في مجال العلاج بالخلايا الجذعية لمحاربة الفيروس.

وأشارت قرقاش إلى أنها لم تعرف أثناء فترة ترعرعها في الإمارات العربية المتحدة سوى قلة من الأطباء النساء، وأنها تشعر بالفخر اليوم ليس لوجود العديد من الطبيبات بل لانخراطهن في العمل في جميع أنحاء العالم والمساعدة في تطوير قطاع الرعاية الصحية في الإمارات، ويعود هذا التطور الذي شهدته قرقاش على حدّ قولها إلى واقع أن تمكين المرأة ليس بالأمر الجديد في الإمارات، فمنذ تأسيس الإمارات في 1971 وهي تولي أهمية كبيرة لمبدأ المساواة بين الجنسين، حيث إن دستور الإمارات العربية المتحدة يشكل الضامن للحقوق المتساوية بين الرجل والمرأة.

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