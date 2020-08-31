أحمد المنصوري: رمز الصبر والإرادة

المصدر: دبي ـ البيان

أكد اللواء أحمد خلفان المنصوري الأمين العام لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتسامح أن الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية يمثل احتفاء بالإماراتية، وبقيادتنا الرشيدة، التي أسست مجتمعاً يؤمن بالتعددية، وبأن المرأة في المجتمع الإماراتي لها مكانة فريدة، ومنذ اليوم الأول لتأسيس الاتحاد على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، عملت قيادتنا الرشيدة على ترسيخ مكانة المرأة في المجتمع، حتى أصبحت نموذجاً في النجاح والريادة.

نجاحات

وقال المنصوري لـ«البيان»: «إن ما نشهده اليوم من نجاحات وإنجازات للمرأة الإماراتية هو ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة، وجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» على مدى عشرات السنين، فبجهودها أصبحت المرأة الإماراتية سنداً للوطن بكل ما تحمله الكلمة من معانٍ، حيث مهدت سموها الطريق أمام المرأة الإماراتية، لتلعب دوراً محورياً في عملية التنمية الاجتماعية والمساهمة في بناء مجتمع مزدهر قائم على التعاون والاحترام والمودة».

ووصف المنصوري المرأة الإماراتية بأنها: «رمز حقيقي للتسامح والمحبة والصبر والإرادة، وأساس تحقيق استقرار المجتمع ونمائه».

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