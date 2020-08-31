«إصلاحية دبي» تحتفي بيوم المرأة الإماراتية

المصدر: دبي- البيان

احتفلت الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بشرطة دبي، بيوم المرأة الإماراتية، وذلك في مسرح الإدارة، بحضور العميد علي الشمالي، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، والمقدم جميلة الزعابي، مدير سجن النساء، وعدد من الضباط والأفراد والعناصر النسائية.

وأكد العميد الشمالي في كلمته، التي ألقاها أمام الحضور أن القيادة العامة لشرطة دبي تفخر بما حققته المرأة الإماراتية في كل المجالات والتخصصات ومساهمتها في مسيرة التميز والريادة على المستوى المحلي والدولي، مشيراً إلى أن معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي يولي اهتماماً خاصاً بالعنصر النسائي العامل في شرطة دبي، إيماناً بدورهن في الفاعل ضمن كل التخصصات الشرطية.

وأضاف الشمالي: إن الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بدورها تعمل على طرح البرامج والدورات باستمرار لتمكين المرأة وتحفيزها.

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