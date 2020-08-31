حمد الشيباني: الإماراتية عماد التسامح والاعتدال

المصدر: دبي – البيان

أكد الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني العضو المنتدب للمعهد الدولي للتسامح في تصريح لـ«البيان» بمناسبة يوم المرأة الإماراتية: «نحتفي في هذا اليوم من كل عام بالمرأة الإماراتية، ونستذكر فيه التجربة المتميزة والرائدة التي قدمتها دولة الإمارات للمرأة.. تجربة فريدة لترسيخ مكانتها في المجتمع، غرس بذرتها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وها نحن اليوم نجني ثمرتها، ونرى المرأة الإماراتية حققت التميز والتفوق في الكثير من المجالات، وأصبحت مثالاً ونموذجاً يحتذى لكثير من قريناتها من دول المنطقة والعالم». وأشار إلى أن المعهد الدولي للتسامح يؤمن بأن المرأة هي عماد التسامح والاعتدال في المجتمع الإماراتي، فهي التي تغرس قيم التسامح والمحبة وتقبل الآخر في أبنائها وأفراد مجتمعها، وترسخها في النشء الذين يمثلون حاضر الوطن وبناة المستقبل.

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