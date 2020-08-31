تعاون بين «إسعاد شرطة دبي» ومنتجع قرية سند لتأهيل أصحاب الهمم

المصدر: دبي - البيان

ضمت لجنة بطاقة إسعاد التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي، منتجع قرية «سند» لتأهيل أصحاب الهمم، إلى برنامج «إسعاد» للخصومات، مقدمة بذلك خصماً لحاملي البطاقة بنسبة 30% على جميع الخدمات العلاجية والتأهيلية والاستشارية التي يقدمها المنتجع.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قامت بها هناء تيسير، ممثلة القطاع الصحي في لجنة بطاقة إسعاد إلى المنتجع، حيث كان في استقبالها حنين عصمت، نائب مدير المنتجع، وفراس عوني، مسؤول شؤون المنتجع، وقدما لها شرحاً تفصيلياً حول إنشاء «منتجع قرية سند» الذي يعتبر من أكبر مراكز تأهيل وتعليم الأطفال والكبار من أصحاب الهمم.

وأكدت تيسير السعي لتقديم خدمة تُسعد هذه الفئة في المجتمع، وتساهم في تسهيل حصولهم على خدمات تدريبية وتأهيلية ميسّرة، حيث إنه بموجب هذا الانضمام سيتمكن حاملو البطاقة وأقاربهم من الدرجة الأولى من الاستفادة من الخدمات التي يقدمها المنتجع، مشيرة إلى أن حاملي بطاقة إسعاد من أصحاب الهمم، هم المستهدف الأول من هذا التعاون بين «إسعاد» و«منتجع قرية سند».

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