لجنة التعيين والإيفاد في شرطة دبي تنظم جلسة عصف ذهني

المصدر: دبي - البيان

عقدت لجنة التعيين والإيفاد في القيادة العامة لشرطة دبي، جلسة عصف ذهني في مختبر الابتكار في شرطة دبي، بهدف مناقشة الخطط المستقبلية وآليات استقطاب الكفاءات الوطنية، وتطوير الإجراءات المتعلقة بعملية التعيين والإيفاد بما يضمن رفد القوة بكوادر وطنية مؤهلة لتحقيق رؤية وتطلعات القيادة، وذلك بحضور المقدم الدكتور إبراهيم بن سباع المري، رئيس مجلس الابتكار، والمقدم الدكتور منصور البلوشي، مدير إدارة الابتعاث والاستقطاب، وعدد من الضباط.

واستعرض المقدم الدكتور إبراهيم المري، الأنظمة والسياسات المتعلقة بإجراءات الاختيار والتوظيف، بالإضافة إلى أفضل الممارسات المتعلقة بمعايير الاختيار والتوظيف.

بينما استعرض المقدم منصور البلوشي الأنظمة والسياسات المتعلقة بإجراءات استكمال الدراسة والاستقطاب الأكاديمي، والمقترحات الخاصة بتطوير منظومة المنح الدراسية في شرطة دبي.

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