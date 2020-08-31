«كهرباء دبي» تدعم أصحاب الهمم بالتوظيف الدامج

المصدر: دبي - البيان

أسهمت مبادرات هيئة كهرباء ومياه دبي المبتكرة في مجال دمج وتمكين وتوظيف أصحاب الهمم في جعلها من أبرز المؤسسات الحكومية الرائدة في هذا المجال.

وتطلق الهيئة سنوياً العديد من المبادرات المؤسسية والمجتمعية والذكية المبتكرة لدمج أصحاب الهمم في بيئة العمل والمجتمع، وتعتمد سياسات وإجراءات متوافقة مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية، تضمن توظيف كوادر من أصحاب الهمم في الوظائف المناسبة وفق رحلة توظيف دامجة تكفل حصولهم على فرص عمل متكافئة وتحقيق سعادتهم عبر بيئة مؤهلة ومرنة تتيح لهم الفرصة لإطلاق طاقاتهم وإثبات قدراتهم.

هدف

وتدرج الهيئة هدف دمج أصحاب الهمم في جميع سياسات وإجراءات الموارد البشرية، بالإضافة إلى تدريب موظفيها على دليل الهيئة لدمج وتمكين أصحاب الهمم في بيئة العمل وفنيات التعامل معهم.

ورصدت الهيئة ميزانيات لتنفيذ المشاريع الدامجة والبرامج التدريبية المؤهلة لبناء قدرات جميع الموظفين في مجال التوظيف الدامج.

وتدعم أكاديمية الهيئة الطلبة من أصحاب الهمم وتعمل على رفع جهوزيتهم للالتحاق بالعمل في الهيئة بعد تخرجهم. إضافة إلى ذلك، افتتحت الهيئة «مركز هيئة كهرباء ومياه دبي للابتكار» في مركز دبي لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم، والذي يهدف إلى تدريب أكثر من 150 طالباً وطالبة من أصحاب الهمم على استخدام التقنيات الحديثة، لرفع جهوزيتهم للالتحاق بالعمل في الهيئة بعد تخرجهم، كما قامت الهيئة بتقديم الرعاية لتطوير وتحديث ورش الزراعة في «مركز راشد لأصحاب الهمم».

محاور

وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، التزام الهيئة بدمج وتمكين أصحاب الهمم ضمن أربعة محاور تشمل: الموظفين، المتعاملين، والمجتمع والشركاء، انسجاماً مع السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف إيجاد مجتمع دامج خالٍ من الحواجز، يضمن التمكين والحياة الكريمة لأصحاب الهمم وأسرهم، ومبادرة «مجتمعي... مكان للجميع» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والتي تهدف إلى تحويل دبي بالكامل إلى مدينة صديقة لأصحاب الهمم بحلول عام 2020.

وتمكنت الهيئة من تحقيق المؤشرات الاستراتيجية والتشغيلية في مجال التوظيف الدامج، وأنشأت 16 قناة استقطاب لأصحاب الهمم، وقاعدة بيانات للباحثين عن عمل من أصحاب الهمم؛ ويعمل في الهيئة حالياً 27 موظفاً من أصحاب الهمم من مختلف الإعاقات.

ولدى الهيئة 4458 موظفاً مدرباً على التعامل مع أصحاب الهمم، و22 موظفاً حاصلاً على دبلوم لغة الإشارة. وبوصفها مؤسسة حكومية مسؤولة مجتمعياً، تحرص الهيئة على نقل تجاربها الرائدة، وقد حققت نجاحاً بارزاً في تحفيز وإشراك شركائها والشركات التابعة لها في مجال دمج وتمكين أصحاب الهمم وفق أفضل الممارسات المحلية والعالمية، من خلال مبادرتها «حاضنة دمج أصحاب الهمم المبتكرة» لتحقيق توجيهات القيادة الرشيدة في مجال التوظيف الدامج والبيئة المؤهلة.

وقال الدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في الهيئة، ورئيس المجلس الاستشاري لأصحاب الهمم في الهيئة: «أطلقنا مبادرة «أبشر» لدعم موظفينا من أصحاب الهمم في بيئة العمل، وتم تخصيص فريق عمل من الموظفين المدربين في إدارة الموارد البشرية لهذه المهمة.

كذلك خصصنا زميلين مدربين ومؤهلين لكل موظف من أصحاب الهمم ضمن مبادرة «صديقي»، ووفرنا خدمة «استشارتي» لتقديم الدعم النفسي للموظفين أصحاب الهمم. وعمدنا أيضاً إلى دمج الموظفين من أصحاب الهمم في اللجان والفعاليات الرئيسية، مثل مجلس السعادة، وساعة الأرض، والنشاطات الرياضية والفعاليات الترفيهية، بما يحقق رؤية الإمارات 2021 التي تهدف إلى الحفاظ على مجتمع متلاحم يعتز بهويته وانتمائه من خلال توفير بيئة شاملة تدمج في نسيجها مختلف فئات المجتمع».

معايير

وشاركت الهيئة في عضوية لجنة معايير التوظيف الدامج في إمارة دبي، وإعداد دليل التوظيف الدامج على مستوى الإمارة، بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، وغيرها من المؤسسات الوطنية المعنية بالتوظيف الدامج؛ إلى جانب المشاركة في فعالية إطلاق منصة توظيف أصحاب الهمم الاتحادية وتوظيف موظف في الهيئة من خلال المنصة.

وعقدت الهيئة جلسة عصف ذهني وأربع دورات تدريبية متخصصة في مجال التوظيف الدامج بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع وهيئة تنمية المجتمع خلال الأعوام 2018-2020، لمناقشة تحديات توظيف أصحاب الهمم من منظور أصحاب العمل والوقوف على أفضل الممارسات في هذا المجال، كما شاركت في ورشة عصف ذهني بالتعاون مع برنامج «معاً بلا حدود لتوظيف أصحاب الهمم» التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، لمناقشة تحديات توظيف أصحاب الهمم في القطاع الخاص. وتشارك الهيئة بفاعلية في معارض التوظيف الحكومية، من خلال منصات مؤهلة لأصحاب الهمم وموظفين مدربين في مجال التوظيف الدامج.

وأهلت الهيئة كل المباني والمرافق التابعة للهيئة وفق كود دبي للبيئة المؤهلة بنسبة 100%. كما أعادت تصميم مراكز إسعاد المتعاملين لتكون سهلة الوصول لأصحاب الهمم وفق المعايير الدولية الأخرى مثل BSI8300، إضافة إلى تهيئة المباني لجميع حالات الطوارئ عبر وضع أجهزة الإنذار السمعية والبصرية، وأجهزة إنذار دورات المياه، وكراسي الإخلاء في جميع طوابق الهيئة.

إنجازات

أسهمت جهود هيئة كهرباء ومياه دبي في مجال العمل المجتمعي في تحقيقها لإنجازات مهمة في مجال المسؤولية المجتمعية على المستويين المحلي والعالمي، من بينها فوزها بجائزة الجهة الحكومية الصديقة لأصحاب الهمم في الدورة الحادية والعشرين من برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز للعام 2018. كذلك جرى تكريم الهيئة خلال المؤتمر الدولي الأول التعليم المهني والتوظيف الدامج 2017.

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