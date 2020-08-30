مستشفى القاسمي للنساء والولادة يحقق نسبة نجاح 100% في عمليات جراحة القلب المفتوح للأطفال

المصدر: الشارقة - البيان

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إنجاز مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال بالشارقة أكثر من 130 عملية قسطرة قلبية و58 عملية قلب مفتوح وبنسبة نجاح وصلت إلى 100% دون أي مضاعفات كبيرة تذكر، بفضل الخبرات والجهود المميزة للكادر الطبي من الأطباء والفنيين بمختلف تخصصاتهم، وتحقيقاً لخطط وبرامج الوزارة بتوفير أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية، وتطبيق معايير الجودة والتميز في المستشفيات بطرق مبتكرة ومستدامة تحقق الريادة في المجال الصحي.

وتضمنت إنجازات مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال مجموعة من الحالات الخاصة والنادرة، وفي مقدمتها حالتان تم فيهما بنجاح إصلاح حلقة وعائية ضاغطة على المريء والقصبة الهوائية والتي تعتبر من الحالات الصعبة في التشخيص والعلاج، بالإضافة لحالتين كانتا تعانيان من تشوه قلبي معقد (تصنيع لممر داخل القلب لوعاء قلبي وأخرى عملية راستللي)، حيث تعتبر هذه الحالات الأربع، الأولى من نوعها على مستوى مستشفيات وزارة الصحة ووقاية المجتمع. كما تم أخيراً إجراء عملية عاجلة لإنقاذ حياة طفلة تعاني من قصور قلب شديد بسبب فتحة بالقلب، وتكللت العملية بالنجاح وعادت الطفلة لحياتها الطبيعية.

وأثنت الدكتورة كلثوم البلوشي مدير إدارة المستشفيات على أداء الفريق الطبي والنجاح الذي بلغته عمليات جراحة القلب المفتوح للأطفال في مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال، والذي يؤكد كفاءة الأطباء والاستشاريين في التعامل مع الحالات المعقدة، مؤكدة حرص الوزارة على تعزيز الابتكار والتميز واعتماد أحدث سبل العلاجات في مستشفياتها وصولاً لتخفيف آلام المرضى وتغيير حياتهم نحو الأفضل، بالاعتماد على توفر أفضل الإمكانات والموارد مع الارتقاء بجودة الخدمات الصحية وفق المعايير العالمية.

وأشارت الدكتورة صفية الخاجة مدير مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال إلى أن العمليات النوعية التي شهدها المستشفى جاءت بفضل تضافر الجهود والتعاون المشترك بين أعضاء فريق العمل في قسم القلب والدعم المتواصل من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، التي ساهمت في توفير الإمكانيات المتاحة لطاقم العمل والدعم الإداري، والمتابعة المقدمة لأفراده من قبل إدارة المستشفى. مؤكدة حرص المستشفى منذ انطلاقه على استقطاب أفضل الكفاءات الطبية في مختلف التخصصات المعنية بطب الأطفال والنساء، وكان من أبرزها تخصص القلب للأطفال، حيث كان للقسم العديد من الإنجازات والتي بدأت بعمليات القسطرة القلبية في ديسمبر من العام 2018 خلال عام من تشغيل المستشفى.

وأفاد الدكتور أحمد الكمالي استشاري قلب أطفال رئيس الطاقم الطبي في قسم القلب بأن إجراء عمليات القلب المفتوح للأطفال بدأت بالتعاون مع طاقم الأطباء الزائرين في يناير من العام 2019 وذلك حسب توجهات وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتبادل الخبرات وتحقيق التعاون المشترك بهدف توفير أفضل الخدمات العلاجية للمواطنين والمقيمين في الدولة دون الحاجة إلى تكبد عناء السفر للخارج، وذلك خلال ثلاث زيارات متتالية لفريق الأطباء الزائرين من جمهورية بيلاروسيا. وقد أثمر هذا التعاون عن تبادل الخبرات بين الفريق المحلي والفريق الزائر وإنجاز 20 عملية قلب مفتوح خلال النصف الأول من العام 2019، وفي سبتمبر من العام نفسه تم تنفيذ جميع العمليات بخبرات الكادر الطبي في المستشفى بشكل كامل من دون الاستعانة بالفريق الزائر.

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